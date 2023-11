Vorübergehende Schließung der Martini-Apotheke in Netphen

Seit dem 03.11.2023 ist die Martini-Apotheke im Netphener Zentrum aus Krankheitsgründen auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Stadtverwaltung hat daraufhin umgehend den Kontakt zu dem Inhaber aufgenommen, wann absehbar ist, dass die Apotheke wieder öffnet. Dieser ist jedoch seitdem zu keiner Auskunft bereit.

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe teilt der Stadtverwaltung mit, dass die vorübergehende Schließung der Martini-Apotheke OHG in Netphen bekannt ist und diese hierzu im Austausch mit dem Amtsapotheker, Herrn Dr. Hundt, steht.

Der Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein teilt der Stadtverwaltung mit, dass das Problem auch hier bekannt ist, es in der Sache aktuell aber keine Neuigkeiten gibt.

Grundsätzliches zu einer vorübergehenden Schließung einer Apotheke

Ein Apotheker hat die Schließung bei der Apothekerkammer anzumelden und in der Apotheke einen von außen sichtbaren Hinweis auf die nächste diensthabende Apotheke anzubringen. Beides ist in Netphen der Fall.

Eine Informationspflicht gegenüber dem Amtsapotheker und dem Gesundheitsamt über die Schließung besteht nicht, da die Kammer für die Organisation der Dienstbereitschaft zuständig ist. Die Kammer informiert den Amtsapotheker auf dem Postweg über die Schließung. Dem Amtsapotheker liegen daher keine Erkenntnisse über eine zeitnahe Wiederöffnung vor.

Der Gesetzgeber sieht keine Möglichkeit vor, die Wiedereröffnung einer Apotheke zu erzwingen.

Im Notfall gibt es in der Branche bekannte professionelle Vermittler, die sehr kurzfristig eine Vertretung organisieren. Hierum müsste sich der Apotheker selbst kümmern.

Zusätzliche Bemühungen der Stadtverwaltung

Ziel der Stadtverwaltung Netphen ist es, die örtliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Gut erreichbare und verlässliche Apotheken im Einzugsgebiet sind dabei wichtige Grundpfeiler für die medizinische Versorgung.

Über die formalen Anfragen hinaus hat die Stadtverwaltung bereits im März 2023, als die Martini-Apotheke bereits für längere Zeit aus Krankheitsgründen geschlossen hatte, die Suche nach einer Lösung aufgenommen.

Der Bürgerbus Netphen erklärte sich bereit, gesonderte Fahrten zu den Apotheken in Dreis-Tiefenbach und Deuz zu ermöglichen. Da der Verein derzeit leider mit einem Fahrzeugdefekt kämpft, ist diese Übergangslösung aktuell nicht abbildbar.

Die Stadtverwaltung dankt der Deuzer-Apotheke und der Sieg-Apotheke in Dreis-Tiefenbach für die herausragende Unterstützung in dieser Ausnahmesituation! Die Belastung durch eine zusätzliche Vertretungssituation ist insbesondere in der Wintersaison enorm und nicht selbstverständlich.

Die Stadtverwaltung ist nicht der Inhaber der Räumlichkeit der Martini-Apotheke und hat deshalb keinerlei Einfluss auf die Pachtsituation.

Auch das Gebäude der ehemaligen Rathaus-Apotheke, die bereits seit Jahren geschlossen ist, gehört nicht der Stadt Netphen. Auf diese ehemalige Rathaus-Apotheke läuft ein Pachtvertrag, dennoch stehen die Räumlichkeiten leider leer. Die Stadtverwaltung versucht bereits seit Jahren Unterstützungsangebote sowie berufsausübende Apothekerinnen und Apotheker an diesen Verpächter zu vermitteln, bislang sind jedoch alle Mühen vergebens.