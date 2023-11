Weihnachtspäckchen für die Gäste der Siegener Tafel

(wS/ta) Siegen 21.11.2023 | Auch in diesem Jahr möchte die Siegener Tafel ihren Gästen zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Freude machen.

Ziel ist es, haltbare Lebensmittel, die sonst weniger Zulauf zur Siegener Tafel finden, an bedürftige Gäste zu verteilen. Dienen soll die Aktion auch dafür, dass unsere Gäste in den Betriebsferien des gemeinnützigen Vereins zur Weihnachtszeit versorgt sind.

Unsere Gäste freuen sich immer über verschiedene Lebensmittel, wie beispielsweise Nudeln, Reis, Konserven und Kaffee. Zigaretten und Alkohol, auch Lebensmittel mit Alkohol, geben wir nicht aus.

Die Lebensmittel können in kleinen oder großen Paketen bei der Siegener Tafel, Bismarckstr. 90, 57072 Siegen ab sofort montags und mittwochs 08:00 bis 12:00 Uhr und dienstags und donnerstags von 08:00 bis 17:00 Uhr abgegeben werden. Dies ist noch bis zum einschließlich 14. Dezember 2023 möglich. Die Weihnachtspäckchen werden vor Weihnachten an bis zu 3.000 Bedürftige verteilt. „Wir sind sehr dankbar über jedes Päckchen, aber auch über Lebensmittel, die noch nicht in einem Karton verpackt wurden.

Gerne können beispielsweise Nudeln vorbeigebracht werden und wir werden diese dann verpacken.“, erläutert Tim Müller, Pressesprecher der Siegener Tafel. Größere Mengen werden auch von den Ehrenamtlichen der Siegener Tafel abgeholt.

Foto: Siegener Tafel