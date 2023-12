Bad Laaspher Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen

(wS/bl) Bad Laasphe 07.12.2023 | Der Kulturring Bad Laasphe lädt am Montag, 08.01.2024 um 20:00 Uhr zum Bad Laaspher Neujahrskonzert in die Aula des städt. Gymnasiums Bad Laasphe ein. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr und wird dieses Mal wieder vom Chefdirigenten Nabil Shehata persönlich geleitet werden; das Orchester präsentiert ein Feuerwerk der Musik mit dem Solisten Bryan Lopez Gonzalez (Tenor).

Nabil Shehatas Karriere begann als Solokontrabassist der Staatskapelle Berlin sowie der Berliner Philharmoniker. Seit 2019 leitet er als Chefdirigent die Philharmonie Südwestfalen und hatte aktuell Gastdirigate u.a. bei den Stuttgarter Philharmonikern, dem Münchner Rundfunkorchester, der Robert-Schumann-Philharmonie und dem Philharmonischen Orchester Luxemburg. Jüngst gab er mit großem Erfolg sein Dirigentendebüt in der ausverkauften Elbphilharmonie.

Solist an diesem Abend ist Bryan Lopez Gonzalez, ein junger kubanischen Tenor aus Havanna. Nach seinem Abschluss am Conservatorio Amadeo Roldán bei Adolfo Casas wurde er als Solist an die Opera Nacional de Cuba in seiner Heimatstadt engagiert und gab 2016 als Ferrando in Così fan tutte unter der Leitung von Fabio Luisi sein Europa-Debüt beim Festival Valle d’Itria. Weitere Studien führten ihn nach Italien und Deutschland; erfolgreiche Gastspiele absolvierte er jüngst in Amerika und Europa. Neben den wichtigsten Mozart-Partien wie Belmonte, Ferrando, Don Ottavio, Tito und Tamino sind die großen spektakulären Tenorrollen des italienischen Belcanto von Rossini, Bellini und Donizetti seine Domäne.

Es werden an diesem Konzertabend u. a. Melodien von Wolfgang Amadeus Mozart (z.B. Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“), Johann Strauss Sohn, Franz Lehár (z.B. „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Operette „Das Land des Lächelns), Jacques Offenbach und Eduard Strauß erklingen.

Die Preise für die Eintrittskarten sind 26 € im Vorverkauf und 28 € an der Abendkasse (erm. Karten für Mitglieder des Kulturrings, SchülerInnen, Studenten-Innen).

Karten sind bei der ProTicket-Vorverkaufsstelle TKS Bad Laasphe GmbH, Wilhelmsplatz 3 im Haus des Gastes (Tel. 02752 898) erhältlich sowie bei Pro Ticket Hotline 0231-9172290 und allen anderen Vorverkaufsstellen.

Bild: ©Christoph Haupt

