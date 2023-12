Besinnliches Adventskonzert mit dem Siegener Blasorchester und Kammerchor Carpe Sonum

(wS/sb) Siegen 02.12.2023 | Das Siegener Blasorchester, unter der kundigen Leitung von Daniel Ridder, lädt herzlich zum alljährlichen Adventskonzert ein. Gemeinsam mit dem Kammerchor Carpe Sonum aus Hilchenbach, dirigiert von Jens Schreiber, verspricht der Abend eine harmonische Einstimmung in die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit.

Das Konzert findet am Sonntag, den 03. Dezember 2023, um 18 Uhr in der festlich geschmückten Nikolaikirche in Siegen statt. Nach dem erfolgreichen Konzert im vergangenen Jahr ist die Vorfreude auf ein erneutes musikalisches Highlight groß, und die Mitglieder beider Ensembles sind begeistert, das Publikum erneut begrüßen zu dürfen.

Das Repertoire des Abends verspricht eine Mischung aus besinnlichen und festlichen Klängen der Adventsmusik. Das Siegener Blasorchester und der Kammerchor Carpe Sonum werden ihr Können vereinen, um die Herzen der Zuhörer zu erwärmen und die Vorfreude auf die festliche Zeit des Jahres zu entfachen.

Der Dirigent des Siegener Blasorchesters, Daniel Ridder, betont die Bedeutung des Konzerts als eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und die Freude an der Musik zu teilen. Er lädt alle Musikliebhaber herzlich dazu ein, diesen besonderen Abend zu genießen.

Das Konzert verspricht nicht nur musikalische Exzellenz, sondern auch eine warme und festliche Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit dem Siegener Blasorchester und dem Kammerchor Carpe Sonum den Zauber der Adventszeit zu erleben.