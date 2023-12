Festnahmen bei Verkauf eines gestohlenen Autos

(wS/ots) Siegen 27.12.2023 | Am Samstagnachmittag (23. Dezember) erhielt die Polizei Kenntnis von einem anstehenden Verkauf eines Pkw. Der Hinweisgeber hatte bereits vor geraumer Zeit von dem gleichen Anbieter einen Pkw im Bereich des Ruhrgebiets gekauft. Wie sich im Nachgang herausstellte, war das Fahrzeug zuvor geklaut worden. Bei der Durchsicht eines Verkaufsportals fiel dem Mann der Verkäufer erneut ins Auge.

Ein Verkaufstermin im Bereich Siegen-Geisweid am Samstagnachmittag wurde durch die Polizei beobachtet. Am vereinbarten Platz fiel den Zivilbeamten zunächst ein verdächtiger BMW aus dem Ruhrgebiet mit zwei männlichen Insassen auf. Kurz darauf kam der zum Verkauf stehende Citroën vorgefahren. Fahrer war einer der beiden Männer, die zuvor im BMW aufgefallen waren. Bei einem Anhalteversuch des Citroëns flüchtete dieser. Er konnte aber kurz darauf verlassen aufgefunden werden.

Zeitgleich lief die Fahndung nach dem verdächtigen BMW. Dieser konnte kurz darauf ebenfalls unweit des Abstellortes des Citröens angehalten werden. Neben dem 37-jährigen Fahrer wurde auch der

26-jährige Fahrzeugführer des Citroëns angetroffen. Eine weitergehende Kontrolle ergab, dass der Citroën in Frankreich als gestohlen gemeldet war. Ein Drogenschnelltest bei dem 26-Jährigen verlief positiv, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Außerdem kam es zu einer gefährlichen Situation von eingesetzten Beamten, als der flüchtige Citroën nur mit Glück an dem als Sperre eingesetzten polizeifahrzeug vorbeikam. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Citroën. Die Ermittlungen dauern an.



Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!