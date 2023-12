Führungen „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ 2024 ab jetzt buchen

(wS/bu) Burbach 01.12.2023 | Flugliebhaber kommen in der Gemeinde Burbach voll auf ihre Kosten, sei es mit gefiederten Freunden, motorisierten Flugzeugen oder Segelflugzeugen. Zum einen bietet das EU-Schutzgebiet „Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“, das größtenteils im Gemeindegebiet liegt, den gefiederten Bewohnern einen wahren Himmel auf Erden. Zum anderen verfügt der Siegerland-Flughafen über eine professionelle Infrastruktur, die sowohl den Bedürfnissen von Hobbyfliegern als auch Business-Flugverkehr gerecht wird. Als einer der höchstgelegenen Verkehrsflughäfen in Deutschland verzeichnet der Regional-Airport über 20.000 Flugbewegungen pro Jahr.

Interessierte haben seit einigen Jahren die Möglichkeit, im Rahmen der Führung „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ einen Blick hinter die Kulissen des Flugbetriebs zu werfen. Auch im Jahr 2024 werden an fünf Terminen Führungen auf der Lipper Höhe angeboten. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information der Gemeinde Burbach, dem Air Alliance Flight Center, der Helikopter-Flugschule Kayfly und dem Toscana Stübchen finden diese Führungen am 11. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 10. August und 7. September statt.

Die Flughafen-GmbH lädt samstags zu besonderen Führungen ein, jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr. An diesen Tagen haben bis zu 24 Flugbegeisterte die Gelegenheit, verschiedene Bereiche des Flughafens kennenzulernen und optional die Freiheit „über den Wolken“ zu genießen, wie von Reinhard Mey besungen. Dafür haben die Kooperationspartner drei individuelle Packages geschnürt: Economy, Business und First Class.

Das Economy-Class-Paket umfasst eine eineinhalbstündige Führung über den Siegerland-Flughafen, bei der die Teilnehmer Wissenswertes zu den Einrichtungen und der Infrastruktur des Airports sowie zu den Flugzeugen erfahren. Im Anschluss wird ein kleiner Snack aus der Bordküche gereicht. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person.

Die Business Class (18 Euro pro Person) beinhaltet ebenfalls einen 90-minütigen Rundgang, gefolgt von einem gemütlichen Flughafen-Stammtisch. Beim Beobachten der startenden und landenden Maschinen werden zudem leckere Speisen aus der Bordküche serviert.

Für diejenigen, die nach der Theorie tatsächlich abheben möchten, gibt es das First-Class-Ticket (110 Euro pro Person). Neben der Führung und dem Flughafen-Stammtisch besteht die Möglichkeit, eine kleine Runde über die herrliche Landschaft des südlichen Siegerlandes zu drehen, wahlweise mit dem Helikopter oder dem Flugzeug.

Anmeldungen und Buchungsanfragen unter Angabe des Wunschtermins, der Wunschzeit (11 Uhr oder 14 Uhr), der Anzahl der teilnehmenden Personen, der gewünschten Variante (Economy, Business oder First Class) sowie der Kontaktdaten des Buchenden (Name, Adresse, E-Mail und Telefon/Mobil) nimmt das Team der Tourist-Information Burbach persönlich, telefonisch unter (0 27 36) 45-81 oder (0 27 36) 45-17 sowie per E-Mail tourismus-burbach@mail.de entgegen. Die Vergabe der jeweils 24 Plätze pro Führung erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Insgesamt stehen 240 Plätze zur Verfügung, der Anmeldeschluss ist jeweils mittwochs vor den Terminen.

(von links nach rechts): Klaus Irle (Geschäftsführer der Flughafen-GmbH), Cengiz Adigüzel (Inhaber des Toscana Stübchens), Mario Ötterbach (Leiter der Tourist-Information Burbach), Yannick Hombach (Air Alliance) und Henning Härtel (Kayfly). Das Foto wurde von der Gemeinde Burbach bereitgestellt.