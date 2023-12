Geschenkideen aus der Alten Vogtei – Burbach-Produkte und -Souvenirs zum Weihnachtsfest

(wS/bu) Burbach 01.12.2023 | Nach Totensonntag sind am Montag viele Kisten mit WeihnachtsdekoraƟon aus den Kellern

und von den Speichern geholt worden. Ein Blick in die Dörfer zeigt: Es weihnachtet sehr. Die ersten

Kläppchen – oder auch „Törchen“ (je nachdem in welcher Region man fragt) – am Adventskalender sind

geöffnet. Und der Burbacher Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember ist auch nur noch eine Woche

enƞernt. Mit der Vorfreude auf Heiligabend und das Weihnachtsfest steigt allerdings auch der

alljährliche Stressfaktor in der Geschenkefrage. Während die einen schon frühzeiƟg alle Präsente für

die Lieben zu Hause, die Familie und Freunde besorgt und eingepackt haben, sind andere noch auf der

Suche nach etwas Passendem. Abseits der bekannten Adressen lohnt sich auch ein Blick in die Alte

Vogtei; die Tourist-InformaƟon führt im Shop-Bereich einige Burbach-Produkte und Souvenirs, die nicht

nur weggezogenen Ex-Burbacherinnen und -Burbachern gefallen dürŌen, sondern auch die

„Daheimgebliebenen“ erfreut.

Die neuesten „Stars“ im SorƟment sind der Wandkalender 2024 der Gemeinde, der die tradiƟonelle

Fachwerk-Architektur in den heimischen Dörfern in den Blick nimmt, und das Nachtwächter-Bilderbuch

für Jung und Alt des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach. Beide Veröffentlichungen transporƟeren in

besonderer Weise Heimatgeschichte und Heimatgefühle. Wer bisher noch keine Nachtwächterführung

mit „Bartholomäus“ durch das spätabendliche Burbach erlebt hat, kann sich und anderen mit einem

Gutschein für eine Führung eine Freude machen. Anschließend wärmen ein Schlückchen Borbijer

Wacholder oder der Vogtei-Tropfen nicht nur die Glieder sondern auch Herz und Seele. Bastelfreunde

und Modelliebhaber werden die vier „Burbacher Modelle“ von vier markanten Burbacher Bauwerken

zum Ausschneiden und Falten begeistern. Das Nachbauen der Alten Vogtei, der Ev. Kirche auf dem

Römer, von Haus Herbig und Haus Dilthey erfordert allerdings einiges Geschick.

Gemeinsame Zeit und ein besonderes Erlebnis zu verschenken, ist mit den Gutscheinen für das

Heimhof-Theater oder der Führung „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ (in drei Varianten) ein Kinderspiel.

Apropos Spiel: Das Burbacher Memory, ein Projekt von Azubis der Gemeindeverwaltung, ist nicht nur

für die jungen Bürgerinnen und Bürger ein schönes Mitbringsel. Wanderern, die es regelmäßig in die

weite Welt zieht, sei eine Entdeckungstour vor der eigenen Haustür empfohlen. In der gemeinsamen

Wanderkarte der Gemeinden Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf sind die schönsten Routen im

südlichen Siegerland eingezeichnet. Und natürlich ist hier auch die Wanderkarte zum Rothaarsteig

erhältlich.

Weiterhin erhältlich ist auch einiger Lesestoff, der im Rahmen der 800-Jahr-Feier des Kernortes Burbach

im Jahr 2019 veröffentlicht wurde. Die Jubiläumschronik, die Vortragssammlung „Streifzüge“ sowie die

ausführliche BegleitschriŌ der Jubiläumsausstellung zum „miƩelalterlichen Burbach“ lassen die Herzen

der Heimathistoriker höherschlagen. Der werƟge Bildband zur Geschichte und vor allem zur

„Wiederbelebung“ des Heimhof-Theaters ist für Kultur- und Theaterfreunde eine wärmstens zu

empfehlende Lektüre.

Wandkalender 2024, Nachtwächter-Bilderbuch und Festschri ftsind nur einige der Burbacher Geschenkideen, die es aktuell in der Alten Vogtei gibt. Foto: Gemeinde Burbach

