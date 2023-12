IKEA Siegen bekommt tatkräftige Hilfe bei Promotionaktion: AWORK unterstützt bei lokaler Tütenaktion für Siegener und Olper Kinos

(wS/ik) Siegen 12.12.2023 | Wer in diesen Tagen mit seinen Kindern einen Kinderfilm im Siegener CineStar oder im Cineplex Olpe besucht bekommt noch eine extra Überraschung kostenlos dazu: Das IKEA Einrichtungshaus Siegen macht aktuell eine Promoaktion mit liebevoll gepackten Tüten, die neben kleinen Geschenken auch einen Überraschungsgutschein enthalten, der zwischen fünf bis 200.- Euro wert ist.

Beim Befüllen der kleinen Taschen hat sich IKEA diesmal tatkräftige Unterstützung von den AWO Siegener Werkstätten AWORK geholt: AWORK ist eine Werkstatt der AWO

Siegener Werkstätten, deren Ziel es ist, interessierte Beschäftigte aus den Werkstätten durch Förderung, Qualifizierung und Vermittlung den Zugang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Eine erfahrene Kraft koordiniert den Einsatz direkt vor Ort in den Räumlichkeiten von IKEA. „Wir sind froh, dass wir die Hilfe von AWORK haben, so konnte die Aktion schnell und erfolgreich realisiert werden“, so Stephan Brune-Gelhausen, Controller bei IKEA Siegen und Ideengeber für die Kooperation. „Gerade bei ‚Sampling- Aktionen‘ ist es oft so, dass Materialien vollkommen unnötig durch das ganze Land verschickt werden. Das dauert ewig und ist gar nicht nachhaltig“, ergänzt er noch. Und so ist es auch kein Wunder, dass die 4.000 Taschen in nicht mal einer Woche vollständig befüllt waren, bereit für den Weitertransport in die Kinos in Siegen und Olpe. Für IKEA Einrichtungshauschefin Inga Zieseniß ist die Kooperation ohnehin ein Glücksfall: „Lokal, schnell, zuverlässig und nachhaltig. Durch die Zusammenarbeit mit den AWO Siegener Werkstätten AWORK vor Weihnachten, können wir Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und gleichzeitig etwas Gutes tun.“

Es ist übrigens nicht die erste Zusammenarbeit zwischen IKEA und AWO in Siegen. Seit rund zwei Jahren unterstützt ein anderes Team von AWORK im Einrichtungshaus im Zweite-Chance-Markt und baut dort Musterstücke auf, repariert Möbel oder füllt die berühmten IKEA Bleistifte auf.

