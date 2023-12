Kartoffelfreuden im Nebelland: schon 20 Jahre auf der LYZ-Bühne Frech und witzig ins Weihnachtsfest

(wS/gm) Siegen 27.12.2023 | Ausverkauftes Haus – und das nur wenige Stunden vor Heiligabend. Und was für eine weihnachtliche Stimmung war das! Im Schauplatz LYZ wurde die besinnliche Weihnacht laut und schräg eingeläutet. Seit 20 Jahren gibt es die Show „Kartoffelfreuden im Nebelland“ bereits, eine Idee des „Zeremonienmeisters“ Guido Fliege, von dem viele behaupten, dass er die „frechste Zunge“ der Siegerlandes ist. Der mit 24 Kabarettpreisen ausgezeichnete Kabarettist Frank Fischer aus Mainz meinte dann auch, dass er an diesem Abend die wohl ungewöhnlichste Anmoderation in seiner Bühnenlaufbahn erlebt habe. Und das soll schon was heißen, denn er kommt viel herum in Deutschland. Der bekannte Comedian hatte am 23. Dezember seine Premiere in der Siegener Weihnachtsshow und begeisterte von Anfang an mit seinem Stand-Up-Programm. Er selbst war aber auch von dem Siegener Publikum angetan.

Genauso genial: Matthias Jung, der Diplom Pädagoge und Stand-Up-Comedian aus dem Hunsrück. Er ist ein liebgewonnener Dauergast bei dieser Weihnachtsshow. Die Weihnachtsshow in Siegen ist mittlerweile Pflichttermin für ihn und sein offizieller Jahresabschluss. Jung und Fischer reizten, ähnlich wie Guido Fliege, der in ungezählten schrägen Kostümen durch den Abend „rockte“, das Zwerchfell der Weihnachtsgäste. Vom rosa Hasen, über Elvis bis zum Christkind in (gefühlt) XS-Größe war alles dabei.

Laut und leise, besinnlich und rockig – ein perfekter Mix Stimmiger Kontrast waren die musikalischen Nummern des Abends: Sebastian Burbach, Chorleiter und Liedermacher am Klavier, sorgte für vergnügliche Momente zum Auftakt und für den perfekten Einstieg in den Abend. Zusammen mit der Sängerin Bianca Sippel stand er auch für die leiseren Momente. Beide hatten wunderbare Songs und Balladen in ihrem Repertoire. Für Bianca Sippel war das dieses Jahr die Premiere „im Nebelland“ und man darf hoffen, dass sie in Zukunft öfters dabei ist. Das dritte musikalische Highlight war die mit Kultstatus zu bewertende Blues-Formation mit Joi Dreisbach, Roland Nöh und Steve Hild.

Präzise, starke Stimmen mit viel Gefühl für Timing. Sie brachten Partystimmung in den Saal und in das gut zweieinhalbstündige Mammutprogramm. Alle Musiker sorgten – mal laut und

leise – für maximale Weihnachts- und Wohlfühlstimmung. Eine angenehme Mischung. Joi Dreisbach musste dann auch (wie eigentlich jedes Jahr) in unmögliche Rollen als Duettpartner von Guido Fliege wechseln. Das blieb beim Publikum kein Auge trocken.

„Kartoffelfreuden im Nebelland“ ist eine Mix Show, ein bunter Weihnachtsteller, der von allem etwas bot. Dazu gehört auch die Showtanzgruppe Exorbitanz aus Alchen, die mit großer Formation und perfekten „Moves“ begeisterten oder die Lyrikerin und Kabarettistin Edith Rasche, die auch ernste und besinnliche Töne anzuschlagen wusste. Benefizshow, dieses Mal für das Kinderhospiz Balthasar Freuen konnte sich der Zauberer Thorsten Rosendahl, denn die Show spendet ihre Gewinne einem guten Zweck in seiner Gemeinde Olpe. Das Publikum durfte Vorschläge einreichen, aus denen während der Show eine charitative Einrichtung ausgelost wurde. Nutznießer in diesem Jahr wird das Olper Kinderhospiz Balthasar sein. Eine gute Wahl, wie das Publikum begeisternd zustimmte. Das Besondere an „Kartoffelfreunden im Nebelland“ ist, dass es sich wirklich immer um eine Impro-Show handelt, das heißt kein Abend gleicht einem anderen.

Selbst die Künstler wissen manchmal nicht, was sie erwartet. Guido Fliege kümmert sich um die Künstlerauswahl. Das hat dieses Mal wieder sehr gut funktioniert. Was nach diesem Abend sicher sein dürfte: die Show ist frisch, wie eh und jeh und es wird sicher auch 2024 diese besondere Art der vorweihnachtlichen Bescherung geben. Dann bereits zum 21. Mal und wieder am angestammten Termin am 4. Advent. Fazit: Weihnachten muss nicht immer besinnlich sein! „Kartoffelfreuden im Nebelland“ ist ein guter, vergnüglicher Start ins Weihnachtsfest!



„Seit 20 Jahren der freche Zeremonienmeister im „Nebelland“: Conférencier Guido Fliege.“

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!