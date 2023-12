Lohmann & Rauscher unterstützt Bergwaldprojekt e.V. mit 10.000 EUR | Baumpflanzaktion-Aktion in Burbach/Siegerland

(wS/lr) Burbach 01.12.2023 | Seit bereits mehr als einem Jahr bietet das Medizinprodukte-Unternehmen Lohmann & Rauscher (L&R) mit Sitze in Rengsdorf & Neuwied (RLP) einen Teil seines apothekenexklusiven Ratioline Bandagen-Sortiments aus recycelten Garnen an. Mit einem Teil des Erlöses aus dem Bandagen-Verkauf – EUR 10.000,- – unterstützte L&R nun den Verein Bergwaldprojekt e.V.: Bei einer Baumpflanzaktion in Burbach konnten engagierte L&R Mitarbeitende aktiv einen wichtigen Beitrag für die Stabilisierung des Waldökosystems leisten und gleichzeitig einen tollen und sinnvollen Team-Tag erleben.

Nachhaltigkeit und damit verbundene Aktivitäten sind bei Medizinprodukte-Anbieter Lohmann & Rauscher in Neuwied und Rengsdorf bereits seit langem ein fixer Bestandteil des unternehmerischen Handelns bzw. werden bei der Produkt- und der Prozessentwicklung konsequent berücksichtigt. Jährlich werden Umweltziele festgelegt und überprüft. Dazu gehören u. a. die Reduzierung von CO2, verstärktes Recycling, Abfalltrennung und Energiesparprogramme, die Installation von Photovoltaikanlagen und sozialen Aktivitäten. Im September 2022 setzte L&R einen weiteren Schritt: Seit diesem Zeitpunkt vertreibt L&R unter seiner apothekenexklusiven Dachmarke Ratioline eine neue Bandagen-Produktlinie mit Nachhaltigkeitswert. Denn die Produkte zur Stabilisierung des Handgelenks, des Ellenbogens, des Knies und des Fußgelenks bestehen zu mindestens 80 % aus recycelten Garnen und werden in Europa hergestellt. Die Bandagen sind zudem in einem Öko-Karton aus 100 % Altpapier mit Grasanteil verpackt.

Baumpflanzung im Team: Nachhaltiges Corporate Volunteering für EUR 10.000,-

Nicht nur die genannte Material- und Verpackungsbeschaffenheit zahlt auf mehr ökologische Nachhaltigkeit ein. Denn mit einem Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Ratioline Bandagen unterstützt L&R den Verein Bergwaldprojekt e.V.. Der Verein hat sich dem Schutz, Erhalt und der Pflege des Waldes, insbesondere des Bergwaldes, und von Kulturlandschaften, verschrieben. Mit vielfältigen Projekten fördert der Verein außerdem

das Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur, die Belange des Waldes und die Abhängigkeit des Menschen von diesen Ökosystemenen. Carina Heßler, Produktmanagerin für Ratioline Produkte bei L&R: „Wir wollten mit unserer neuen Produktlinie noch einen Schritt weiter gehen und Ökologie und Soziales verbinden.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt e.V. ergab sich hier eine schöne Synergie: Im Rahmen unserer Kooperation haben am 21. November engagierte Kolleginnen und Kollegen an einer ganztägigen Baumpflanzaktion in Burbach im Siegerland teilgenommen. Die Baumpflanzung wurde von L&R mit EUR 10.000 finanziert.“

Burbach wurde ausgewählt, da dort die Folgen des Waldsterbens aufgrund der Trockenheit in Folge der Klimakrise besonders sichtbar sind und er der nächstgelegene „Aktions“-Ort des Bergwaldprojekt e.V. zu den Unternehmensstandorten Neuwied und Rengsdorf ist.

Carina Heßler: „Wir konnten an diesem Tag 500 Weißtannen pflanzen und darauf sind wir als Team sehr, sehr stolz! Wir wurden von den Bergwaldprojekleitern vor Ort fachgerecht angeleitet und konnten so aktiv einen wichtigen Beitrag für die Stabilisierung des Waldökosystems leisten. Zudem erfuhren wir viel über das Waldsterben, welche

Pflanzenarten warum angebaut werden etc. Dieser Tag hat uns näher zusammengebracht. Und er hat uns alle in punkto Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Soziales sensibilisiert und uns bewusst gemacht, wie verletzlich unser Ökosystem ist. Und am wichtigsten: was wir im Team aber auch im Einzelnen beitragen können, um dem Waldsterben entgegenzuwirken.“

Info:

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen Verbandstoff bis

zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über 170 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden.

Mit weltweit mehr als 5.400 Mitarbeitenden, mehr als 50 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 140 ausgewählten Partnerfirmen in 120 Ländern ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und erreichte 2022 ein Umsatzvolumen von 750 Millionen Euro. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich).

Die unternehmerische Haltung von L&R spiegelt der Claim People.Health.Care. wider: der Mensch, seine Gesundheit und die Fürsorge für beide.

Weitere Informationen zu Lohmann & Rauscher (L&R) unter:

www.lohmann-rauscher.com

Mitarbeitende von L&R bei der Scheckübergabe an Bergwaldprojekt e.V.