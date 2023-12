Messerattacke am ZOB in Siegen: Mann durch Stichverletzungen verletzt

(wS/red) Siegen 07.12.2023 | Am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr ereignete sich vor dem Bahnhof in Siegen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) eine Messerattacke. Mehrere Personen gerieten in einen Streit. Ein Mann wurde im weiteren Verlauf durch zwei Messerstiche verletzt. Laut Auskunft der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte, darunter mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst, wurden umgehend zum Ort des Geschehens entsandt. Bei ihrem Eintreffen waren der oder die Täter bereits auf der Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, darunter Zeugenbefragungen, um weitere Informationen zu sammeln. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Scheibe eines Geschäfts vor dem Bahnhof zerstört wurde. Infos folgen.

Update (16:25 Uhr) Herr Polizeihauptkommissar Stefan Pusch, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Siegen, informierte soeben wirSiegen.de, dass die Identität des Messerstechers der Polizei bereits bekannt ist und er sich nicht auf der Flucht befindet.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

