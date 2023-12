Oberuferer Weihnachtsspiele an der Siegener Waldorfschule

(wS/sw) Siegen 06.12.2023 | In der heutigen Zeit „Gott mit Freuden das Gratias singen“ – wie geht das? Das Geschehen der christlichen Zeitenwende gehört für die LehrerInnen der Siegener Waldorfschule und ihren Freundeskreis nicht ins historische Museum, sondern auf die Bühne. Auch wenn die Vorlage der „Oberuferer Weihnachtsspiele“ sich durch die Jahrhunderte zieht – wer wollte zweifeln, dass uns das kosmisch-irdische Geschehen um Schöpfung, Sündenfall und Erlösung heute mehr denn je angeht.

Aus der Oberuferer Trilogie muss der erste Teil, das kürzere „Paradeis“-Spiel um Adam, Eva und die Vertreibung aus dem Paradies, in diesem Jahr zwar in der Schublade bleiben. Dafür wird die Erfüllung von Gottes Verheißung um so sichtbarer, zunächst im Christgeburtsspiel: Mitten ins ärmliche Dasein von Maria und Josef wird das Kind geboren, das „die ganze Welt regieren soll“. Auch die von Existenzsorgen geplagten, aber nie ihre Streitlust und Fröhlichkeit verlierenden Hirten erfahren davon. Nachdem sie ihren Heiland gefunden haben, bekennen sie seine Wirkung: „Uns kann wohl wachsen der Mut!“

Fotos: Lernen fürs Leben e.V.

Dann folgt, und das ist in diesem Jahr das besondere, mit dem Dreikönigsspiel der Szenenwechsel in die Welt der königlichen Weisen aus dem Morgenland: Lichtvolle, Sternen-geführte Erkenntnis führt sie zu dem, den sie als den neuen Herrn der Welt anerkennen. Dem vierten, Herodes, gelingt dies nicht. Er bleibt in seine Ängste, Eigen- und Herrschsüchte verstrickt, wird Opfer des Teufels und Täter des Kindermordes. Soll diese alte Geschichte uns Abendländler vielleicht an etwas mahnen, was wir in der Neuzeit noch kaum erprobt haben?: Erkenntnis, wenn sie segensreich sein soll, muss die Eigensucht übersteigen können, muss offen werden für die Offenbarung, muss An-Erkenntnis eines uns gnadenhalber entgegenkommenden Sinnes sein?

Wer sich durch die volkstümlichen, tiefsinnigen Stücke auf Weihnachten einstimmen lassen will, findet dazu folgende Gelegenheit:

Sonntag, 17. Dezember 2023

Rudolf Steiner Schule, Kolpingstr. 3, Siegen

16.00 Uhr: Christgeburtsspiel (für jung und alt)

18.00 Uhr: Dreikönigsspiel (nicht für Kinder unter 10 Jahren)

Der Eintritt ist frei!

Zwischen den Aufführungen gibt es eine kleine Pause mit leckeren Dingen …