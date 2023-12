Offenes Singen zur Weihnachtszeit am Donnerstag – 28. Dezember ab 18 Uhr

(wS/red) Siegen 23.12.2023 | Auch in diesem Jahr findet ein “Offenes Singen zur Weihnachtszeit” mit bekannten deutschen und englischen Weihnachtsliedern statt und zwar am Donnerstag, den 28.12. ab 18 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23. Mitwirkende sind wieder der Kammerchor Weidenau und die Gruppe Neues Geistliches Lied unter Leitung von Helga Maria Lange. Außerdem unterstützen Jürgen Poggel (Orgel und Flügel) und Sohei Takahata (Violine) mit ihrer musikalischen Begleitung diese Benefizveranstaltung. Es wird um eine Spende gebeten, die dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) zugedacht ist, speziell für die Unterstützung von bedürftigen Kindern und ihren Eltern.