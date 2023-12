Partystimmung im Eiskeller sieg-arena – über 400 Meldungen beim SVB-Lichterlauf

(wS/sa) Siegen 04.12.2023 | Die Temperaturen waren auf minus 3 Grad gesunken, als am Freitagabend der Startschuss zum diesjährigen Lichterlauf auf Siegens beleuchteter Laufstrecke fiel. Von frierenden Läuferinnen und Läufern aber keine Spur – die Stimmung war bestens, denn die Espeter Sisters aus Bad-Laasphe hatten mit einem intensiven Bühnen-Warm-up die Kälte vertrieben. In den vorausgegangenen Tagen war zudem der Winterdienstpartner Fischer Galabau aus Freudenberg mehrfach im Einsatz, sodass die Laufbedingungen optimal und die Strecke vollständig frei von Schnee und Eis war.

Um 18 Uhr gingen beim gemeinsamen Start 27 Fünferstaffeln und 67 Zweierteams beim Krombacher Teamcup an den Start. Neun Staffeln waren beim :anlauf-KidsCup dabei, dazu hatten 88 Einzelläuferinnen und Einzelläufer gemeldet. Die Vielfalt der Teilnehmerliste ist seit Jahren eine herausragende Eigenschaft des SVB-Lichterlaufs und auch in diesem Jahr waren etliche DM-Starter von der SG Wenden vertreten. Werner und Keanu Stöcker bildeten als Opa-Enkel-Team eine von mehreren Familienteams, während auch zahlreiche Lauftreffs aus Vereinen und eine große Gruppe vom mitveranstaltenden Verein Inklusive Begegnungen aktiv waren. Den Sonderpokal für über 45 gemeldete Läuferinnen und Läufer erhielt der seit Jahren beim Lichterlauf engagierte ASC Weißbachtal.

Der sportliche Aspekt des SVB-Lichterlaufs kann sich ebenfalls sehen lassen. Markus Mockenhaupt (SG Wenden) konnte den Streckenrekord von 2015 über fünf Runden (11 km) mit 38:26 Minuten unterbieten. Der geplante Rekordlauf in der Mixed-Wertung über 3 x 2,2 km (13,2 km) von Johanna Pulte und Frederik Wehner (SG Wenden) war zweifellos die stärkste Leistung des Abends, jedoch gelang es ihnen nicht, die Bestzeit von Christian Schreiner und Lisa Heimann aus dem Jahr 2014 von 44:38 Minuten zu unterbieten. Auch die Familienwertung wurde von einem Mixedteam der SG Wenden gewonnen. Die 46-jährige Boukje Beckmann lief mit ihrem 14-jährigen Sohn Jarne starke 53:05 Minuten, was einem Kilometerschnitt von knapp über 4 Minuten entspricht. Spannend wurde es bei der Männerwertung: Im Ziel lagen das Duo „Tick, Trick, ohne Track“ mit Timo Böhl und Tim Dally mit 43:43 Minuten nur sieben Sekunden vor Christian Rüsche und Julian Pulte von der SG Wenden.

Als Sister-Act sorgten Franzi und Maria Espeter aus Bad Laasphe nicht nur für ein tolles Warm-up, das die Grundlage für einen stimmungsvollen Abend bildete, sondern waren auch souverän in der Frauenklasse mit 53:22 Minuten vorne.

Das schnellste Frauenteam in der 5er-Staffel waren die „TuS Deuz Mädels“ mit Hanna Hafer, Lena Kölsch, Vanessa Oster, Iris Hähner und Nathalie Kötting in 48:23 Minuten. Lediglich zwei Männerstaffeln des TV Langenholdinghausen waren schneller – im ersten TVL-Team liefen Peter Kail, Eugen Geringer, Bert Schmal, Alexander Lang und Artem Kraft (46:33 Minuten).

Beim :anlauf-KidsCup, den 5er-Staffeln über 11 km, dominierten die Schülerinnen und Schüler des ASC Weißbachtal. Bei den Grundschulen siegten Rosalia Furnari, Mika Kuckenberg, Paul Merz, Marlene Kraft und Mathilda Jung; in den Klassen 5 bis 7 gewann ein Mädchenteam mit Johanna Kraft, Mag, Hanne Giebeler und Leni Schneider; in den Klassen 8 bis 10 siegte Heo Utsch, Tim Kuckenberg, Ben Berg, Julian Günther und Simon Krumm in 45:14 Minuten. Das schnellste Fünfer-Team der Oberstufen kam vom Gymnasium auf der Morgenröthe mit Benjamin Krämer, Finn Schmidt, Leon Blum, Eric Breitenbach und Emil Dürholt in 43:33 Minuten.

Für viele Aktive war der SVB-Lichterlauf auch in diesem Jahr mehr als ein Volkslauf. Veranstalter waren der Verein Inklusive Begegnungen und :anlauf, unterstützt vom Laufshop Absolute Run und laufen57. Die Startgelder gehen wieder komplett an die Aktion „Schnee- und eisfreie Sieg-Arena“. Überschüsse bleiben beim Verein Inklusive Begegnungen, der seit sechs Jahren mit Unterstützung von :anlauf den Lichterlauf organisiert und in der Schlachthausstraße ein Büro mit Ladenlokal angemietet hat. Dort werden unter anderem gut erhaltene Laufkleidung und Laufschuhe kostenlos an Menschen mit Bedarf ausgegeben.

Die vollständige Ergebnisliste und eine umfangreiche Fotogalerie finden sich auf www.svb-lichterlauf.de und www.ausdauer57.de