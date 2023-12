Schuppenbrand hinterm Siegener Bahnhof

(wS/red) Siegen 29.12.2023 | Am späten gestrigen Donnerstagabend kam es in der Straße „An der Unterführung“ zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Schuppenbrandes. Gegen Abend brach das Feuer in einem Schuppen aus, der aus Ziegelsteinen erbaut und reichlich mit Graffiti bemalt war.

Der Qualm, der aus dem Dach des Schuppens aufstieg, war bereits von Weitem sichtbar. Die Siegener Feuerwehr rückte unverzüglich aus, um den Brand zu bekämpfen. Aufgrund der massiven Bauweise gestaltete sich der Zugang zum Inneren des Schuppens zunächst schwierig. Um effektiv gegen die Flammen vorgehen zu können, entschied sich die Feuerwehr dazu, Teile des Schuppendachs zu entfernen.

Mit vereinten Kräften gelang es den Feuerwehrleuten zeitnah, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

