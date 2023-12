Silvester-Vorschießen auf dem Kurpark in Freudenberg – Samstag 09.12.2023

(wS/red) Freudenberg 06.12.2023 | Das Silvester-Vorschießen auf dem Kurpark in Freudenberg verspricht auch in diesem Jahr ein beeindruckendes Ereignis zu werden. Am Samstag, den 09. Dezember 2023, lädt die Firma Fischer Pyrotechnik ab 17:00 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Feuerwerksspektakel ein.

Seit vielen Jahren steht die Firma Fischer Pyrotechnik, unter der Leitung des Feuerwerk-Experten und Pyrotechnikers Thomas Fischer, für spektakuläre und sichere Veranstaltungen rund um das Thema Feuerwerk. Gerade zum Jahreswechsel hat sich Fischer mit seinem Team einen Namen gemacht, nicht nur im Siegerland, sondern weit darüber hinaus. Sicherheit hat dabei stets oberste Priorität.

Das Programm beginnt um 17:00 Uhr und verspricht eine vorweihnachtliche Atmosphäre für die ganze Familie. Um 17:30 Uhr wird der Abend musikalisch von der Band „Hits-Köpfe“ begleitet, die mit bekannten Klängen für beste Stimmung sorgen wird. Als besonderer Stargast wird der talentierte Miguel Gaspar ab 19:30 Uhr mit seinen aktuellen Hits das Publikum begeistern.

Um 19:30 Uhr findet zudem eine faszinierende Produkt-Vorführung statt, bei der die neuesten Feuerwerksprodukte von Fischer Pyrotechnik präsentiert werden. Ein Highlight, das nicht nur Feuerwerksliebhaber in seinen Bann ziehen wird.

Der absolute Höhepunkt des Abends wird das beliebte Musikfeuerwerk sein, das den Himmel über Freudenberg gegen Ende der Veranstaltung in ein buntes, farbenfrohes Spektakel tauchen wird. Die Pyrotechnik-Show verspricht, die Besucher in Staunen zu versetzen und einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Beim diesjährigen Vorschießen können wieder Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein gegen eine freiwillige Spende erworben werden. Der Erlös geht an die Aktion LichtBlicke e.V.

