Spendenaktion der Erich Utsch AG: Unterstützung für bedürftige Organisationen

(wS/eu) Siegen 08.12.2023 | Es hat sich mittlerweile als feste Tradition etabliert, dass der Betriebsrat der Erich Utsch AG einen Betrag von 3000 Euro, bereitgestellt von der Geschäftsleitung, an gemeinnützige Organisationen spendet. In diesem Jahr wurde die Entscheidung getroffen, die Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen, die Siegener Tafel und die Aktion Lichtblicke der Lokalradios NRW zu unterstützen. Jede dieser Organisationen erhielt eine großzügige Zuwendung in Höhe von 1000 Euro.

Die Bedeutung solcher Spenden in der heutigen Zeit wurde in zahlreichen Gesprächen mit den Vertretern der Spendenempfänger deutlich. Der Betriebsratsvorsitzende betonte: „Es ist beeindruckend, wie sehr diese finanzielle Unterstützung benötigt wird.“ Er hob hervor, dass die Spenden nicht nur einen monetären Beitrag darstellen, sondern auch eine wertvolle Geste der Geschäftsleitung sind.