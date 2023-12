Traditioneller Weihnachtsbaumverkauf der Waldgenossenschaft Niedersetzen

(wS/af) Siegen 01.12.2023 | Es ist wieder soweit! Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und die Waldgenossenschaft Niedersetzen lädt herzlich zum traditionellen Weihnachtsbaumverkauf ein. Am 9. Dezember 2023

öffnet das Team der Waldgenossenschaft ab 9:00 Uhr seine Türen im idyllischen Waldhuss, am Tannenwald 6, in Niedersetzen.

Angeboten werden u.a. Nordmanntannen sowie Blaufichten aus eigenem Bestand. Das Waldhussteam hat zudem ein Angebot an Leckereien, Deftigem und erfrischenden Getränken vorbereitet. Zeit sich für einen gemütlichen Plausch etwas länger vor Ort aufzuhalten. Schließlich will der Richtige und passende Baum gefunden werden.

„Der Weihnachtsbaumverkauf ist für uns eine Möglichkeit, die festliche Jahreszeit einzuläuten und die Gemeinschaft zu feiern“, sagt Burkhard Stein, von der Waldgenossenschaft Niedersetzen. „Wir laden alle herzlich ein, gemeinsam diesen für uns besonderen Tag zu genießen.“

Die Waldgenossenschaft Niedersetzen wünscht allen Einwohnern und Besuchern frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.

Über die Waldgenossenschaft Niedersetzen:

Die Waldgenossenschaft Niedersetzen engagiert sich für den nachhaltigen Schutz und die

Bewirtschaftung des örtlichen Waldes. Jahr für Jahr organisiert sie den Weihnachtsbaumverkauf,

um die festliche Tradition in der Gemeinschaft zu pflegen und hochwertige Bäume anzubieten.