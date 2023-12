Traumhafte Hochzeits- und Festmesse in der Siegerlandhalle am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Januar 2024

(wS/sh) Siegen 27.12.2023 | Die größte Hochzeits- und Festmesse zwischen Köln und Frankfurt – mit Anprobe, Verkauf, Beratung, exklusiven Bühnenprogramm mit Modenschau

Sie steht wieder in den Startlöchern, die große Siegener Hochzeits- und Festmesse.

Wer seine Hochzeit plant oder ein besonderes Fest, einen runden Geburtstag, ein Jubiläum, den

Abi-Ball, all diejenigen sollten sich den Termin verbindlich im Kalender eintragen.

Denn hier beginnen alle Planungen: auf dem Event „Hochzeits- und Festmesse Siegen“. Denn:

Face-to-Face ist in der Hochzeits- und Eventbranche ein Must-have.

Viele Angebote sollte man einfach anprobieren, riechen, schmecken, fühlen…

Hier kann man mit allen Sinnen eintauchen in eine Fülle an Angeboten, Anregungen, Trends und

Inspirationen. Aus- und anprobieren, kaufen, beraten, informieren, buchen – alles unter einem

Dach. Eine Auswahl, die einmalig ist auf 4000 qm zwischen Köln und Frankfurt. Für jedes Budget,

jede Stilrichtung, egal ob große oder kleine Feier.

Was die Aussteller-Profis hier so besonders macht: sie sind kreativ, leidenschaftlich, individuell, in

jeder Beratung steckt ganz viel Liebe zum Detail – und das macht sie damit zu den perfekten

Wunscherfüllern.

Top aktuelle Hochzeits- und Festmode in großer und individueller Auswahl, Beauty,

außergewöhnliche Locations und Cateringangebote, Geschirrverleih, Dekoration, freie und

kirchliche Trauung, Verleih Toilettenwagen, Gesang, Musik & Entertainment, süße und herzhafte

Backträume, Fotografie, Floristin, Trauringe und Schmuck, Geschenke handmade und DIY,

Reisen, Feuerwerk, Papeterie, Weinverkostung und so vieles mehr!

Diese Vielfalt gilt es zu entdecken. In gelassener, großzügiger und einladender Atmosphäre. Mit

exklusiver Modenschau und Gewinnspiel. Das Bühnenprogramm wird moderiert von Ann-Christin

Schmidt, der bekannten Moderatorin von Radio Siegen.

Rund 70 Aussteller mit Angeboten auf 4 bis 250 qm großen Ausstellungsflächen im Erdgeschoss,

im lichtdurchfluteten Foyer sowie auf der offenen Galerie im Obergeschoss des Großen Saales der

Siegerlandhalle versprechen einen Messe-Tag der Extraklasse.

Zeit nehmen, die Messe als Shopping-Tag nutzen, an der Cocktailbar oder im Messe-Café eine

Pause einlegen – alles hier möglich.

Eintritt: 10 EUR an der Tageskasse oder im VVK über den Ticketshop der Siegerlandhalle

(Tel. 0271/2330727, mo-fr 14-18 Uhr) www.hochzeitsmesse-siegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!