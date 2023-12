TuS Ferndorf dominiert: Herbstmeister und Konstantin Kasch mit den ersten 2 Toren für den TuS

Der 38:23 Auswärtssieg der Ferndorfer beim Tabellenvierzehnten Aldekerk hat die vorzeitige Herbstmeisterschaft gesichert und sie bleiben damit weiterhin ungeschlagener Tabellenführer in der Staffel SüdWest der 3. Liga. Diese Leistung ist besonders beeindruckend, da bisher nur der HC Empor Rostock in der Staffel NordOst und der HC Eintracht Hildesheim in der Staffel NordWest dieses Kunststück in der gesamten 3. Liga vollbracht haben.

Obwohl Coach Ceven Klatt dies zuvor nicht explizit erwähnte, reiste der TuS eindeutig als haushoher Favorit an die holländische Grenze (25 km), um gegen den TV Aldekerk die zwei Punkte ins „Siegerland“ zu holen. Der Name „Siegerland“ ist hier bereits Programm. Das bedeutet nicht, dass dieser Name zum Siegen verpflichtet ist, aber es ist ein schönes Wortspiel, und das Ergebnis bestätigt dies eindrucksvoll. Auch unser Redaktionsname „wirSiegen“ trägt das Seine dazu bei, denn sie haben es ja getan 😉

In der Videokonferenz hatte Ceven Klatt vor dem Spiel gegen Aldekerk vor ihrem Top-Torschützen David Hansen (RL) gewarnt, der in den bisherigen 13 Spielen 94 Feldtore von insgesamt 388 erzielten Toren erzielt hat. Das entspricht einer Quote von 24,23 % aller Tore. Leider hat sich David Hansen beim letzten Spiel gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II einen Rippenbruch zugezogen und wird daher einige Wochen ausfallen. Im Spiel gegen den TuS Ferndorf fehlte er, aber das soll die Leistung des TuS nicht schmälern.