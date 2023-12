Unbekannter Mann soll 10-jährige Schülerin festgehalten haben – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 08.12.2023 | Im Verlauf des gestrigen Donnerstags (07. Dezember) hat die Polizei Kenntnisse über einen Vorfall im Bereich des Giersbergs erhalten. Demnach soll ein unbekannter Mann ein 10-jähriges Mädchen auf dem Schulweg festgehalten haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Vorfall gegen 07:45 Uhr im Bereich Giersbergstraße – Unterführung – Biedenkopfer Straße ereignet. Ein 10jähriges Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, als sie bemerkte, dass sie auf dem Schulweg ein Handschuh verloren hatte. Sie ging deswegen von der Giersbergstraße zurück in Richtung Biedenkopfer Straße. Hierzu benutzte die 10-Jährige die dortige Fußgängerunterführung. Die Erkenntnisse, die die Polizei bislang aufgrund Zeugenaussagen und der Schilderung des 10-jährigen Mädchen hat, gehen zum Teil auseinander. Demnach könnte entweder im Bereich der Unterführung selbst oder aber im Bereich eines kleinen Parkplatzes an der Biedenkopfer Straße ein bislang unbekannter Mann die 10-Jährige von hinten festgehalten haben. Es sei dann zu einem Gerangel gekommen und das Mädchen habe sich losreißen können. Der Mann sei dann in Richtung Wallauer Weg weggegangen. Die Schülerin hatte sich im weiteren Verlauf der Klassenlehrerin anvertraut. Über die Schule wurde dann umgehend die Polizei kontaktiert. Nach den bisherigen Ermittlungen steht die genaue Tatörtlichkeit nicht gesichert fest. Auch das Motiv des Mannes, warum er das Mädchen festhielt, ist nicht bekannt.

Nach den bisherigen Aussagen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

- Männliche Person

- Ca. 25 - 35 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Normale Statur

- Blonde Haare (nicht gesichert)

- Helle Haut

- Teilbartbehaarung

Vermutlich bekleidet mit

- Blaue Jeans (schwarze Naht)

- Schwarzes Oberteil / Jacke (ggf. mit Leder/Kunstleder)

- Schwarzes Nike-Käppi

- Oberhalb der rechten Augenbraue Narbe

- Deutsch mit nicht näher definierbarem Akzent

Es gibt Hinweise, wonach eine bislang unbekannte Frau von der Bushaltestelle im Bereich Biedenkopfer Straße/Unterführung das Geschehen beobachtet haben und den Mann angesprochen haben soll.

Die Polizei nimmt die Sorgen der Betroffenen sehr ernst, da mit der derzeitigen Erkenntnislage und den zum Teil unterschiedlichen Hinweisen der Sachverhalt nicht abschließend zu bewerten ist.

Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei sofort die Ermittlungen übernommen. Diese gehen auch in alle Richtungen. Bislang konnten mehrere minderjährige Zeugen ermittelt und angehört werden. Hieraus ergaben sich bislang in Teilen unterschiedliche beziehungsweise abweichende Darstellungen des Ereignisses. Daher bitten die Ermittler um weitere Hinweise. Insbesondere die Frau von der Bushaltestelle, die den Mann angesprochen haben soll, ist hier von Interesse.

Ebenso kann es sein, dass der beschriebene Vorfall einen ganz anderen Hintergrund als ein mögliches strafbares Handeln hatte und der Mann selbst maßgeblich zur Aufklärung beitragen könnte.

Die Polizei Siegen führte bereits heute verdeckte Maßnahmen am Giersberg durch. Zudem erfolgen verstärkte Streifentätigkeiten im dortigen Bereich. Die Kriminalpolizei arbeitet außerdem mit den Schulen zusammen. Der kriminalpolizeiliche Opferschutz ist ebenfalls mit eingebunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.