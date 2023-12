Verkehrsbehinderungen aufgrund LKW-Panne auf der L562 in Höhe Alcher Straße

(wS/si) Siegen 04.12.2023 | Aufgrund einer Fahrzeugpanne eines Lastkraftwagens kommt es derzeit (13:30 Uhr) auf der L562 in Höhe Seelbach – Einmündung Alcher Straße – zu Verkehrsbehinderungen. Der LKW hat einen Defekt an seinem Auflieger, weshalb eine Weiterfahrt derzeit nicht möglich ist. Fahrzeuge, die aus der Alcher Straße auf die L562 abbiegen möchten, können zur Zeit nur in Richtung Siegen abbiegen. Die L562 in Richtung Freudenberg ist derzeit nicht passierbar. Eine Umleitung über die Alcher Straße ist möglich. Ein Abschleppunternehmen wird in Kürze den defekten Lastwagen mit Auflieger bergen.

Update: 14:40 Uhr – wieder frei!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de