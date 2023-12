Vorweihnachtliches Geschenk für Vereine

(wS/hi) Hilchenbach 20.12.2023 | Frauen, Männer und auch Kinder und Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren, tragen zur Vielfalt einer Stadt bei. Ihr Handeln zeigt große Wirkung. Und sie tun all

das, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Umso wichtiger ist es der Stadt Hilchenbach Jahr für Jahr, ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und das inzwischen zum 23. Mal.

So hatte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis kurz vor Weihnachten zu einer kleinen Feierstunde im Ratssaal eingeladen. In diesem Rahmen erhielten 45 Vereine jeweils 300 Euro aus dem Spendenetat der Sparkasse Siegen. Im Vorfeld hatten die Vereine ein Formular ausgefüllt und dieses in einem Wunschbeutel an den Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses gehangen.

Die Hilchenbacher Vereine setzen sich in ganz verschiedenen Bereichen ein: Sport, Kultur, Musik, Schulen, Tierschutz, Natur, Kinder, Senioren, Familien, Dorfleben und Feuerwehr. „Sie fördern nicht nur Talente und Fähigkeiten, sondern stärken auch den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl in unserer Stadt“, so Kyrillos Kaioglidis.

Die großzügige Geste seitens der Sparkasse Siegen ist ein Beweis für ihr fortwährendes Engagement und ihre tiefe Verbundenheit mit Hilchenbach, dankte Kyrillos Kaioglidis Tillmann Reusch vom Vorstand des Geldinstituts.

Foto: In der Vorweihnachtszeit fand zum 23. Mal die Spendenübergabe an Vereine statt. Dafür hatte Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis ins Rathaus eingeladen.

