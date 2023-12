Weihnachtsbaumverkauf des VfB Wilden zugunsten der Jugendabteilung am 15. +16. Dezember – Auslieferung möglich

(wS/vfb) Wilnsdorf 12.12.2023 | Der VfB Wilden bietet wieder einen Weihnachtsbaumverkauf zugunsten der etwa 250 Kinder und Jugendliche starken VfB-Jugendabteilung an.

Die Aktion findet auch diesmal wieder an zwei Terminen statt, und zwar am Freitag, 15. Dez. 2023, von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, und am Samstag, 16. Dez. 2023, von 10.00 bis 13.00 Uhr, am Sportplatz in Wilden.

Angeboten werden Nordmanntannen in den Qualitätsstufen Premium und Standard in Größen von 1,00 m bis 2,25 m.

Orga-Teamchef Marc Mühlhahn weist darauf hin, dass auf Wunsch auch diesmal wieder eine Auslieferung in Wilden und Wilnsdorf ohne Aufpreis erfolgt.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, Freitag Abend erfolgt eine Bewirtung sogar bis 22.00 Uhr. Das Orga-Team freut sich auf eine gute Resonanz.

Infos auch unter www.vfb-wilden.de.

