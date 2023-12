Weihnachtsmarkt von Feuerwehr und Heimatverein Struthütten: Besinnliche Atmosphäre und festlicher Zauber

(wS/red) Neunkirchen 01.12.2023 | Der Weihnachtsmarkt des Jahres steht vor der Tür, und die Feuerwehr sowie der Heimatverein Struthütten laden herzlich dazu ein! Am Samstag, dem 16. Dezember 2023, wird der Schulhof Struthütten von 14:00 bis 22:00 Uhr zum festlichen Treffpunkt für Jung und Alt.

In diesem Jahr dürfen sich Besucher auf eine besondere Premiere freuen – erstmals wird der Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und dem Förderverein der Feuerwehr Struthütten organisiert. Dieses einzigartige Zusammenwirken verspricht eine Veranstaltung, die Tradition, Gemeinschaft und vorweihnachtliche Freude in den Mittelpunkt stellt.

Der Markt bietet eine reiche Auswahl an Köstlichkeiten für Gaumenfreuden – von herzhaften Leckereien bis hin zu süßen Versuchungen. Heiße und kalte Getränke sorgen für wohlige Wärme, während Besucher durch das vielfältige Angebot an handgemachten Waren stöbern können. Die Atmosphäre wird durch weihnachtliche Musik und festliche Dekorationen abgerundet.

Der Förderverein der Feuerwehr Struthütten und der Heimatverein haben gemeinsam dafür gesorgt, dass für das leibliche Wohl bestens gesorgt ist. Die Besucher erwartet eine stimmungsvolle Mischung aus traditionellen Elementen und neuen Highlights, die diesen Weihnachtsmarkt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Kommen Sie vorbei und tauchen Sie ein in die festliche Welt des Weihnachtsmarktes von Feuerwehr und Heimatverein Struthütten! Gemeinsam wollen wir die Vorfreude auf das Fest teilen und uns auf eine besinnliche Zeit einstimmen.

Datum: Samstag, 16. Dezember 2023

Uhrzeit: 14:00 – 22:00 Uhr

Ort: Schulhof Struthütten – Langewiese 40, 57290 Neunkirchen