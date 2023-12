Weihnachtspäckchen auf dem Weg in die Ukraine – Bad Laasphe hat Freude geschenkt!

(wS/bl) Bad Laasphe 14.12.2023 | Päckchen über Päckchen wurde während des Bad Laaspher Weihnachtsmarktes in der Engelshütte abgegeben.

Um Kindern, die das Weihnachtsfest nicht unbeschwert und sorgenfrei verbringen können, eine Freude zu machen, hatten die Initiatoren der TKS und BAG zu der schon aus den Vorjahren bekannten Aktion „Bad Laasphe schenkt Freude!“ aufgerufen.

Und daraufhin wurden erneut viele Pakete von den Bürgern der Region liebevoll gepackt und zum Weihnachtsmarkt gebracht.

Die Übergabe aller Pakete erfolgte vergangene Woche an die „Ukraine Hilfe Breitscheid“. Neben den hier gesammelten Paketen hat der Verein über 1700 Weihnachtsgeschenke, 500 Stromaggregate sowie alles, was vor Ort gebraucht wird, selbst in die Ukraine gefahren.

Die Ukrainehilfe Breitscheid leistet nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern schon seit 22 Jahren humanitäre Hilfe, was nur möglich ist durch die Unterstützung zahlreicher Spenden und ehrenamtlicher Helfer. Der nächste Transport erfolgt im Februar. Wer noch Nützliches zu spenden hat, kann sich jederzeit mit der Hilfsorganisation in Verbindung setzen. Kontaktdaten und weitere Informationen gibt es unter www.ukrainehilfe-breitscheid.de.

Die TKS und die BAG sowie die Ukrainehilfe Breitscheid bedanken sich bei allen, die sich an der Aktion beteiligt und damit den Kindern eine Freude bereitet haben.

Foto: TKS/BAG Bad Laasphe

