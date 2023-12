Wer vermisst im Bereich Netphen-Deuz seinen Kater?

(wS/red) Netphen 09.12.2023 | Der Kater wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Kölner Straße in Netphen-Deuz gefunden. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Auto angefahren worden. Er befindet sich momentan in der Tierarztpraxis Bettendorf in Wenden-Gerlingen. Die Praxis hat an diesem Wochenende tierärztlichen Notdienst.

Der Kater ist grau getigert, geschätzt zwischen 3 und 6 Jahren alt, hat einen kleinen Riss in der linken Ohrmuschel (alte Kampfverletzung), er ist kastriert und 5 kg schwer.

Das Tier ist zwar gechipt, die Nummer ist aber leider in keinem der bekannten Systeme registriert.

Der Besitzer oder die Besitzerin möge sich bitte unter der Mobilnummer 0178 / 6933671 bei Tierärztin Ute Bettendorf melden.

Fotos: privat