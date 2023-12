Wolle und Nadel in der Stadtbibliothek

(wS/si) Siegen 12.12.2023 | Am Donnerstag, den 21. Dezember 2023, um 10.30 Uhr heißt es in der Stadtbibliothek Siegen „Wolle und Nadel“. Anfänger wie auch Fortgeschrittene, die gerne in Gemeinschaft stricken und sich darüber austauschen möchten, sind herzlich eingeladen.

Allen Strickfreunden stehen dafür zahlreiche Bücher und Zeitschriften aus dem Bestand der Bibliothek als Vorlage zur Verfügung. Die Teilnehmenden bringen lediglich Wolle und Nadel mit.

Die Veranstaltungen finden statt:

Jeden 1. Mittwoch im Monat: 16.30 bis 18.30 Uhr

Jeden 3. Donnerstag im Monat: 10.30 bis 12.30 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.



