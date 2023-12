Zum Stadtjubiläum: Siegener Wimmelbuch jetzt schon in der Stadtbibliothek und bald in den Kitas!

(wS/si) Siegen 15.12.2023 | Noch sind es ein paar Tage, bis das 800ste Geburtstagsjahr der Stadt Siegen beginnt. Ein Geschenk hat Bürgermeister Steffen Mues aber jetzt schon erhalten: Verlegerin CornelieRothmaler-Schön überreichte dem Stadtoberhaupt 200 Exemplare des ersten Siegener Wimmelbuchs.

Die von Kathrin Klotzki-Progri liebevoll gefertigten Illustrationen bilden historische Epochen wie Mittelalter oder auch Barock ab. Dabei wimmeln und wuselt es in den gut erkennbaren Siegener Szenerien nur so von frechen Kindern, historischen Persönlichkeiten, Märchen- und Phantasiefiguren. Den kleinen Leserinnen und Lesern gibt das Bilderbuch Rätselaufgaben auf, die auch von jenen gelöst werden können, die das Alphabet noch nicht beherrschen.

Bürgermeister Mues bedankte sich beim Verlag Vorländer für die Publikation wie auch bei der Frauen Service-Organisation Inner Wheel Club (IWC) Siegen und dem Veranstalter Martin Horne für deren finanzielle Beiträge zur Realisierung. Das Siegener Wimmelbuch wird ab sofort auch in der Stadtbibliothek Siegen ausleihbar sein. Den größeren Teil der Exemplare, so der Bürgermeister, werde er jedoch in die Hände der Kindertagesstätten im Stadtgebiet sowie die Tagesbetreuerinnen des Familienbüros weiterreichen. Deren „Bescherung“ soll dann anfangs des Jubiläumsjahres 2024 erfolgen.