CVJM Deuz setzt Zeichen: Rekordspende von 4.200 Euro gesammelt

(wS/cvjm) Netphen 14.01.2024 | Mit lebhaftem Engagement haben 72 Helfer im Alter von 9 bis 60 Jahren, ausgestattet mit Leuchtwesten, unterstützt von Traktoren und Anhängern, nadelnde Weihnachtsbäume in Deuz, Beienbach, Nenkersdorf, Grissenbach und Walpersdorf eingesammelt. Die Krönung dieses Einsatzes? Eine Rekordspendensammlung von 4.200 Euro. Doch das ist nicht alles – das gesammelte Geld wird zur Hälfte an den CVJM Kreisverband Siegerland und zur anderen Hälfte an den YMCA Togo gespendet. Ein klares Zeichen dafür, dass Hilfsbereitschaft keine Grenzen kennt.



Fotos: CVJM

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!