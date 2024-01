Der Krombacher Freizeit Cup geht in die 33. Runde

(wS/red) Kreuztal 05.01.2024 | Am zweiten Januar-Wochenende heißt es in den beiden Sporthallen auf dem Siegener Giersberg wieder „Kicken für den guten Zweck“: Es ist Zeit für den Krombacher Freizeit Cup, den die TM Fußballfreunde Weidenau mit Unterstützung der Krombacher Brauerei nun schon zum 33. Mal organisieren. 50 Teams treten an, um nach zwei Spieltagen den begehrten Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen.

Das Turnier beginnt am Samstag, den 13.01.2024, um 09:00 Uhr mit den Vorrundenspielen in der alten und neuen Halle Giersberg-Halle. Am darauffolgenden Sonntag, ebenfalls ab 9 Uhr, werden dann die Zwischen- und Endrunde ausgetragen. Die Siegerehrung erfolgt direkt im Anschluss, die offizielle Siegesfeier, die traditionell für die Plätze 1-4 sowie alle Helfer in der Krombacher Braustube ausgerichtet wird, findet am 23. Februar 2024 statt.

Dass die begehrten Startplätze nach nur wenigen Wochen vergeben waren, unterstreicht einmal mehr die Attraktivität des Turniers. Die teilnehmenden Teams kommen längst nicht mehr nur aus Südwestfalen. Der Anteil an überregionalen Teams ist über drei Jahrzehnte, die der Freizeit Cup nun schon ausgespielt wird, immer größer geworden. In diesem Jahr haben sich auch Mannschaften aus Osnabrück, Frankfurt, Köln sowie dem Ruhrgebiet angemeldet.

Das Erfolgskonzept dieses Events liegt aber zweifelsohne auch in der gelungenen Verbindung von Team-Wettkampf und sozialem Engagement. Beim Krombacher Freizeit-Cup geht es nicht nur um Tore und Siege, sondern auch um die gute Sache. So kommt der gesamte Erlös aus Startgeldern, der großen Tombola sowie Speisen- und Getränkeverkäufen traditionsgemäß einer karitativen Einrichtung aus der Region. In diesem Jahr darf sich der Verein „Handycap“ in Siegen über eine Spende freuen.



Tom Köster, Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei und Rolf Kocher, Ausrichter Krombacher Freizeit Cup.