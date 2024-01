Drei Verkehrsunfälle mit verletzten Fußgängern am Donnerstag

(wS/ots) Siegen 12.01.2024 | Am Donnerstag (11.01.2024) kam es im

Kreisgebiet gleich zu drei Verkehrsunfällen, bei denen sich Fußgänger

verletzten.

Am frühen Morgen (07:24 Uhr) war ein 44-jähriger Mann mit seinem Pkw in Siegen

auf der Freudenberger Straße in Richtung Wellersbergtunnel unterwegs. In Höhe

der Straße „An der Unterführung“ wollten gegen 07:24 Uhr zwei Kinder den

Zebrastreifen überqueren. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden von dem VW

Fahrer erfasst und stürzten zu Boden. Die Kinder wurden leicht verletzt in ein

Krankenhaus gebracht.

Um 07:40 Uhr kam es in Bad Berleburg zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier war

ein 20-Jähriger auf dem Stöppelsweg in Richtung Bad Berleburg Innenstadt

unterwegs. Der junge Mann wollte mit seinem Pkw in die Ederstraße abbiegen. Zu

diesem Zeitpunkt querte ein 9-jähriges Mädchen mit ihrer 44-jährigen Mutter an

der Fußgängerampel die Straße. Die 44-Jährige wurde von dem BWM erfasst und

leicht verletzt. Durch einen Stoß konnte die Mutter ihre Tochter vor einer

Kollision bewahren. Die 9-jährige stürzte jedoch zu Boden und wurde leicht

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Wilnsdorf kam es gegen 15:00 Uhr zu dem dritten Unfall. Ein 77-Jähriger Mann

war mit seinem Auto auf der Hagener Straße in Richtung Kalteiche unterwegs. Ein

28-Jähriger querte dort einen Zebrastreifen. Der Pkw-Fahrer übersah den

Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und verletzte sich

leicht.

Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf einen mittleren vierstelligen

Bereich.

.

