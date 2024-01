DUO CAMILLO – JUBILÄUMSPROGRAMM – Du mich auch! – Verblüffend wahre Liebeslieder

(wS/kg) Siegen 11.01.2024 | Auf Einladung der ev.-ref Emmaus Kirchgemeinde Siegen und des Fördervereins Kirchberg Niederschelden e.V kommt das christliche Musikkabarett Duo Camillo am Samstag, den

20.01.2024 um 19.00 Uhr, mit ihrem Jubiläumsprogramm „Du mich auch! – Verblüffend wahre Liebeslieder“ in die ev. Kirche, Kirchberg 9 in Siegen-Niederschelden.

Nichts ist gefährlicher, als der oder dem Liebsten immer die Wahrheit zu sagen. Duo Camillo macht’s trotzdem. Und wie! Knallhart romantisch, erbarmungslos sensibel und mit radikaler Zärtlichkeit beweisen die beiden feinfühligen Musikkabarettisten, dass zwischen Techtelmechtel und Gemetzel oft nur ein gradueller Unterschied besteht.

Erleben Sie eine der ehrlichsten und witzigsten Paartherapien der Weltgeschichte: mit verblüffend wahren Liebesliedern, die die Abgründe des Miteinanders genussvoll aufdecken

und Lust machen, dem Geheimnis anhaltender Leidenschaft auf der Spur zu bleiben. Denn:

An manchen „Flammen“ verbrennt man sich – und viele, die meinten, sie hätten ihren „Schatz“ gefunden, mussten entdecken „Die Kiste ist leer!“ Am Ende dieses Programms hat jede und jeder Tränen in den Augen. Hoffentlich vor Lachen…



Mit gefühlten 1500 Konzerten sind Martin Schultheiß und Fabian Vogt seit 1990 mit unverminderter Lust als „Duo Camillo“ zusammen auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs – und finden nach wie vor, dass ein amtierender Pfarrer und ein forscher Ex-Physiker eine hochexplosive Mischung mit hohem Inspirationsfaktor sind.

Eintrittskarten im Vorverkauf können für 12,00 EURO beim Vorstand des Fördervereins Kirchberg Niederschelden e.V., der E-Mail-Anschrift: emmaus-tickets@e-mail.de, sowie beim Drucker-Tankwart, Siegtalstraße 199 in Siegen-Niederschelden und in der Alpha-Buchhandlung, Sandstraße 1 in Siegen erworben werden.Die Eintrittskarten an der Abendkasse werden für 15,00 EURO angeboten.

Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr.