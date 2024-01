Erfolgreiche Prüfungen der Judofreunde Siegen – Lindenberg e. V.

(wS/jf) Siegen 01.01.2024 | Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr zum Jahresende erfolgreich der Kyu-Prüfungslehrgang auf Kreisebene des Judokreises Südwestfalen statt. Unter der Leitung von Manuel Gabsa (Judofreunde Siegen/2. Dan), Rainer Winkel (3. Dan) und Jonas Ostermann (2. Dan/ beide TV Freudenberg), die gleichzeitig die Prüfungskommission bildeten, stellten sich in der Trainingsstätte der Judofreunde Siegen-Lindenberg 12 Judoka, größtenteils aus den heimischen Vereinen, den Herausforderungen für die drei höchsten Schülergraduierungen. Die neue Prüfungsordnung, die in vielen Bereichen deutlich umfangreicher ist als die vorherige, sorgte für intensive Trainingsstunden, in denen gründlich an den Feinheiten gearbeitet wurde.

Die gute Vorbereitung der Teilnehmer in ihren Heimatvereinen zahlte sich im Endergebnis besonders aus. Nach zehn anstrengenden Unterrichtseinheiten legten die Judoka aus Südwestfalen am zweiten Kurstag sehr erfolgreiche Prüfungen ab. Damit sind alle Teilnehmer berechtigt und verpflichtet, den nächsthöheren Gürtel als Teil ihrer Judokleidung zu tragen. Freudestrahlend nahmen sie Urkunden und Glückwünsche von der Prüfungskommission entgegen.

Es bestanden zum:

3. Kyu grüner Gürtel

Theodor Hellwig (Judofreunde Siegen-Lindenberg)

Yehor Semenov (Judofreunde Siegen-Lindenberg)

Julia Dilling (Judofreunde Siegen-Lindenberg)

Michele Ens (Judofreunde Siegen-Lindenberg)

2. Kyu blauer Gürtel

Carl-Phillip Billig (TV Freudenberg)

Lucas Fabiani (TV Freudenberg)

Justus Leopold (TV Freudenberg)

Nick Sening (Judofreunde Siegen-Lindenberg)

1. Kyu brauner Gürtel

Levin Yilmaz (JK Hagen)

Kim Antje Beuter (JK Hagen)

Johannes Schick (RW Stiepel 04)

Bohdan Semenov (Judofreunde Siegen-Lindenberg)



Foto: Judofreunde Siegerland

