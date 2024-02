Großzügige Spendenübergabe: Treckerlichter-Aktion unterstützt Kinder- und Jugendhospiz sowie Lichtblicke e. V.

(wS/red) Freudenberg 31.01.2024 | Am 3. Adventssonntag des Jahres 2023 setzte sich ein beeindruckender Konvoi von über 40 Traktoren, Unimogs und anderen Fahrzeugen, begleitet von einem Spendenfahrrad, in Bewegung und durchquerte die Straßen des Fischbach- und Heuslingtals. Strahlende Gesichter der Fahrer und Aktiven spiegelten sich in den freundlichen und fröhlich winkenden Zuschauern sowie den funkelnden Kinderaugen entlang der Strecke wider.

Die Aktion war jedoch nicht nur von Spaß und Freude geprägt, sondern hatte auch einen wohltätigen Zweck. An diesem Abend und in den darauffolgenden Tagen wurde ein beachtlicher Spendenbetrag von insgesamt 9500 Euro gesammelt. Ein erheblicher Teil davon, nämlich 4750 Euro, wurde am 19. Januar 2024 im Namen der Treckerlichter-Beteiligten an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe überreicht. Diese großzügige Geste stellt eine willkommene Hilfe für eine gute Sache dar und wird dazu beitragen, die Unterstützung für das Hospiz fortzusetzen.

Die verbleibende Hälfte des Spendenbetrags wurde an den Verein Lichtblicke e. V. übergeben, der sich für bedürftige Menschen in schwierigen Lebenssituationen einsetzt.

