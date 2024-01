Hoppmann investiert nachhaltig : Übernahme des Fachbetriebs Stötzel Elektrotechnik GmbH in Wilnsdorf

(wS/ho) Wilnsdorf 06.01.2024 | Die Hoppmann Gruppe kann erneut Zuwachs vermelden. Sie hat am 01.01.2024 den Fachbetrieb Stötzel Elektrotechnik in Wilnsdorf nahe Siegen mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen, die alle im Unternehmen bleiben.

Der neue Hoppmann-Standort bietet Produkte und Dienstleistungen rund um Elektro- und Netzwerktechnik sowie Elektroinstallationen an. Zudem verfügt das eingespielte Team über ein breites Wissen im zukunftsträchtigen Marktsegment der Photovoltaik – bereits seit 1995 werden PV-Stromanlagen für private und gewerbliche Kunden installiert.

Inhaber Michael Stötzel selbst hatte den Stein zu den Verkaufsgesprächen ins Rollen gebracht, die vor Kurzem zu einem für beide Seiten erfreulichen Abschluss gebracht wurden. Die Verhandlungen haben sich von Anfang an sehr positiv entwickelt. „Gemeinsame Vorstellungen und Ziele führen zu einer guten und wertschätzenden Zusammenarbeit“, erklären die Geschäftsführer Andreas Wilke und Stefan Langenbach.

Die Verträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf Hoppmann über. Michael Stötzel, der seine Firma selbst aufgebaut hat, wird den Standort noch in den nächsten Jahren als Geschäftsleiter führen, danach wird sein langjähriger Mitarbeiter Max Dietrich die Leitung übernehmen.

Die Photovoltaik mit ihrem wachsenden Anteil am weltweiten Energiemix stellt schon jetzt ihre Wettbewerbsfähigkeit rund um den Globus unter Beweis. Der Trend geht dabei immer mehr zu PV- Systemen mit hoher Eigennutzungsquote. In Folge steigert sich auch die Nachfrage nach Stromspeichern für private und gewerbliche Anwendungen stetig.

Ab Januar bietet Hoppmann eine kompetente Beratung und komplette Versorgung rund um den Stromfluss an: vom Hausdach über Speicher via Wallbox in den PKW und wieder zurück ins Haus. „Hier sehen wir ein enormes Potential und neue strategische Chancen für Hoppmann. Daher ist es nur konsequent, in diesen für uns neuen Geschäftsbereich zu investieren“, erklärt Wilke abschließend.



von links: Geschäftsführer Stefan Langenbach – 2. V. l. Inhaber und zukünftiger Geschäftsleiter Michael Stötzel – ganz rechts: Geschäftsführer Andreas Wilke – vordere Reihe kniend ganz rechts: Max Dietrich und weitere Mitarbeiter

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!