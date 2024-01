Im Gemeindehaus in Wingeshausen wird wieder gestrickt

(wS/bb) Bad Berleburg 25.01.2024 | Jahresauftakt für die Strick-Gruppe des Dorfvereins Aue-Wingeshausen: Erstmalig im neuen Jahr wird am kommenden Montag, 29. Januar, von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus in Wingeshausen gestrickt. Die Gruppe freut sich immer über Neuzugänge. Am Montag ist der Raumländer Strick-Club „Nadel und Faden“ in Wingeshausen dabei. Ansprechpartnerin im Dorfverein ist Elfriede Fischer, Tel. (0 27 59) 6 77.

