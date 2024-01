Kunstgenuss im Haus des Gastes: Roswitha Kunze präsentiert ihre Werke

(wS/bl) Bad Laasphe 10.01.2024 | Vom 08.01.2024 -24.01.2024 können Sie während den Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 9:00 – 17:30 Uhr, Sa. 10:00 – 16:00 Uhr) des Haus des Gastes im Foyer die besonderen Gemälde der geborenen Österreicherin Roswitha Kunze bewundern. Die insgesamt 19 ausgestellten Werke sind besonders an die Natur angelehnt und können natürlich auch käuflich erworben werden.

Durch diverse Auslandsaufenthalte, u.a. in Frankreich und Schweden wurde ihr stetiges Interesse an allem Kreativen noch mehr geprägt. Bis zur Schließung Ihres Gasthofes nach über 40 Jahren, hat sie dort ebenfalls ihre fantasievollen Werke ausgestellt. Heute lebt Roswitha Kunze in Bad Laasphe, ist Mutter von zwei Töchtern und seit 40 Jahren Mitglied in der Wittgensteiner Kunstgesellschaft

Wir freuen uns über jede Kunstausstellung und stellen das Foyer nach Terminabsprache gerne zur Verfügung.

