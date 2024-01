Neues Jahr startet mit positivem Beschluss für ein weiteres LEADER-Projekt!

(wS/oe) Kreis Olpe 16.01.2024 | Die Zukunftswerkstatt Wendener Land, mittlerweile als JÜCK bekannt, war am vergangenen Mittwoch Schauplatz der 28. Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe BiggeLand. Als LEADER-Projekt der vergangenen Förderphase stieß dieser Veranstaltungsort auf viel Zuspruch bei den LAG-Mitgliedern. Die Umsetzung der Idee Zukunftswerkstatt, also einem Treffpunkt und Veranstaltungsort in Ottfingen, und der damit verbundene Umbau der alten Schule in Ottfingen wurde im Jahr 2020 vom Regionalverein beschlossen. Nach der Fertigstellung des Umbaus im November 2023 freuten sich die Teilnehmer, das fertige Projekt in Augenschein nehmen zu können.

In der ersten Sitzung des neuen Jahres durften die LAG-Mitglieder ein weiteres LEADER-Projekt beschließen. Die Projektidee beinhaltete ein Stadtteilcafé in einem zentralen Quartier von Olpe. Hier soll zukünftig ein attraktiver Begegnungspunkt für Senioren geschaffen werden. Von den Mitgliedern gab es außerordentlich positive Rückmeldungen nach dem Vortrag des Projektträgers, welcher nun mit dem Zusammenstellen der Unterlagen für die Bezirksregierung beginnen kann.

Insgesamt sind damit nun fünf Projekte seit dem Beginn der neuen LEADER-Förderperiode im letzten Jahr beschlossen. Davon haben zwei Projekte bereits die Bestätigung der Zuwendung erhalten: Der Trägerverein Jugendarbeit in Attendorn erhält ein neues Spielmobil, um auch in Zukunft Spielplätze besuchen zu können und Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Weiterhin wurde der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe der Antrag auf einen neuen Pritschenwagen für die Jugendarbeit mit der Gruppe „Wullacker“ genehmigt. Beide Projekte sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Bei der Sitzung am Mittwoch kam auch das Thema Kleinprojektförderungen auf den Tisch. Alle 14 beschlossenen und genehmigten Kleinprojekte aus dem Jahr 2023 wurden erfolgreich abgeschlossen. Von neuem Vereinsinventar, über einen Fischkundepavillion, eine Akkustikdecke und einer Projektwoche zum Thema „Schönheit und Zerbrechlichkeit unserer Welt“ bis zu einem Eisautomaten war alles dabei.

Das Gesamtvolumen der Projekte belief sich dabei auf über 180.000 €.

Der Aufruf für die Kleinprojektförderungen im Jahr 2024 wird im Laufe des Monats Februar mit allen Förderbedingungen auf der Homepage des Regionalvereins veröffentlicht. Ideen zu Projekten der LEADER-Förderungen können jederzeit beim Regionalmanagement eingereicht werden!

Weitere Informationen zum Verein, der LEADER- und Kleinprojektförderung finden Sie auf der Homepage www.leader-biggelande.de



Mit frischen Brötchen und Getränken ausgestattet wurde der neu gestaltete Saal in der Zukunftswerkstatt Wendener Land für die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe vorbereitet. Foto: BiggeLand – Echt.Zukunft. e.V

