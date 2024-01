Prinzengarde meets Friends – Käner Karneval Club begrüßt fast 600 Jecken in Siegener Weißtalhalle

(wS/red) Siegen 10.01.2024 | Es ist mittlerweile eine Art Tradition geworden, dass der Käner Karneval Club (KKC) am ersten Januarwochenende die zweite Hälfte und damit die heiße Phase der Karnevalssession einläutet.

Die einst von der Prinzengarde des KKC ins Leben gerufene Veranstaltung „Prinzengarde meets Friends“, die Ihren Anfang vor Jahren im kleinen Kreis einiger befreundeter Vereine im Pfarrheim St. Bonifatius in Kaan Marienborn fand, hat sich über die Zeit zur festen Institution bei den Jecken des Siegener Umlandes gemausert.

In diesem Jahr folgten 15 Vereine der Einladung des KKC und verwandelten vergangenen Samstag die Weißtalhalle ab ca. 19:11 für einige Stunden zur karnevalistischen Hochburg des Siegerlandes.

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch Sitzungspräsident Wolfgang „Wolle“ König und Co-Moderatorin und Trainerin der Käner Prinzengarde Franziska Stenske, ließen es sich die Namensgeber der Veranstaltung nicht nehmen den Abend tänzerisch zu eröffnen.

„Schön das ihr alle da seid. Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch.“ richteten im Anschluss auch Prinz Peter III. (Otterbach) und Prinzessin Svenja I. (Brömsen) das Wort an die Menge.

Im weiteren Verlauf des Abends stand neben der Funkengarde des KKC, welche Ihren Sessionstanz präsentierte, auch alle Gastvereine auf der Bühne um dem Käner Prinzenpaar eine schöne Session zu wünschen. Natürlich wurde dabei auch der jeweilige Sessionsorden zwischen den Tollitäten ausgetauscht.

Viele Vereine hatten ebenfalls Tanzdarbietungen mitgebracht. Neben klassischen Gardetänzen waren auch vermehrt Showtänze und ein Männerballett zu bestaunen. Dabei ist auffällig, dass die Tänze in den letzten Jahren immer aufwendiger geworden sind. Oft waren Requisiten und Bühnenbilder im Einsatz, was zum Teil sogar kurze Umbaupausen notwendig machte. Der auf die Darbietungen folgende Applaus der Zuschauer zeigte jedoch, dass sich dieser Aufwand lohnt.

Sonntag kurz vor 1 Uhr endete der offizielle Teil der Veranstaltung, was aber der guten Stimmung in der Halle keinen Abbruch tat. Zu aktueller und auch klassischer Musik der großen kölschen Karnevalsbands wurde weiter gefeiert, getanzt und die fünfte Jahreszeit zelebriert.

Nach der gelungenen Veranstaltung bereitet der KKC nun seine öffentlichen Veranstaltungen vor. Bei der großen Festsitzung am Samstag den 2.Februar und dem Kinderkarneval am darauffolgenden Sonntag den 3. Februar, aber auch beim närrischen Nachmittag am 10. Februar kann sich jeder Interessierte davon überzeugen, dass auch im Siegerland traditioneller Karneval gefeiert wird. Karten für alle Karnevalssitzungen sind am 14. Januar zwischen 14 und 16 Uhr in der Gastronomie der Weißtalhalle (Blumertsfeld 2, 57074 Siegen) und im Anschluss ab dem 17. Januar bei der Bäckerei Lixfeld (Hauptstraße 41, 57074 Siegen) zu deren regulären Öffnungszeiten zu erwerben.

Fotos: Käner Karneval Club

