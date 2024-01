„Rathaus-Cam“: Stadt Siegen startet neues Format auf Instagram

(wS/si) Siegen 18.01.2024 | Kamera an, Rathaus-Türen auf: Die Stadt Siegen startet zum Jahresbeginn ein neues Videoformat auf ihrem Instagram-Kanal. Mit der „Rathaus-Cam“ soll es regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen der Stadtverwaltung geben. Dabei geht es aber nicht nur um den Blick ins Innere der Verwaltungsstandorte. Die Community erfährt außerdem, wie die Stadt Siegen arbeitet – und zwar aktuell insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen, die der Cyber-Angriff auf die Südwestfalen-IT nach sich zieht.

Die erste Folge der „Rathaus-Cam“ ist ab sofort auf dem Instagram-Kanal @stadtsiegen als Reel zu finden. Julia Pfeifer vom städtischen Sitzungsdienst erklärt im Video, wie Vor- und Nachbereitungen von Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse für gewöhnlich ablaufen – und wie die Kolleginnen und Kollegen seit dem Cyber-Angriff improvisieren müssen.

So werden beispielsweise Informationen zu Sitzungen wie denen des Rates der Stadt Siegen, die zuvor über ein System automatisch generiert und zusammengestellt wurden, aktuell aufwendig händisch eingetippt. Sitzungsunterlagen, die die Ratsmitglieder zuvor digital erhalten haben, müssen leider bis auf Weiteres in Papierform zugestellt werden. Dafür wurden alte Schrank-Postfächer reaktiviert und ein Fahrradkurier beauftragt. „Mit dem neuen Format möchten wir weiter Transparenz gewährleisten und den Bürgerinnen und Bürgern neue Einblicke in die Verwaltung ermöglichen. Wir möchten zeigen, wie wir – auch und gerade in der aktuell herausfordernden Situation – täglich arbeiten und was wir unternehmen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern den bestmöglichsten Service bieten zu können“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. „Der nächste Dreh mit der Rathaus-Cam ist bereits in Planung.“