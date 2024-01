Rekordjahr für die Siegener DHL-Zustellbasis: Über 970.000 Pakete im Jahr 2023 verarbeitet

(wS/dhl) Siegen 15.01.2024 | Auch im Jahr 2023 hat sich die Zahl der bearbeiteten Pakete in der DHL-Zustellbasis in Siegen auf einem sehr hohen Niveau bewegt: Mehr als 970.000 Pakete sind im vergangenen Jahr dort bearbeitet worden.

Das entspricht einem Schnitt von mehr als 3.180 Sendungen an jedem Arbeitstag. Traditionell steigen die Paketzahlen im sogenannten Starkverkehr vor Weihnachten, der mit der Black Week Ende November beginnt, noch einmal an: So war der stärkste Tag im Jahr 2023 der 21. Dezember, als fast 6.000 Sendungen in Siegen gezählt worden sind.

Der Siegener Zustellbasenleiter Johannes Kreutz ist stolz auf die Leistung seines rund 40-köpfigen Teams: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zustellbasis sorgen dafür, dass die Pakete zu unseren Kundinnen und Kunden gelangen.“ Die Zustellbasis in Siegen bezieht die Sendungen aus dem Paketzentrum in Hagen, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland verknüpft ist.

„Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist zu jeder Zeit Verlass. Für ihre Arbeit, auch und insbesondere für die schweren Wochen rund um Weihnachten, wo die Sendungsmengen steigen und steigen, sage ich Danke im Namen des ganzen Konzerns.“

Und einen Tipp (und zugleich eine Bitte) hat Johannes Kreutz für die Kundinnen und Kunden parat: „Mit der richtigen Verpackung können sie zu einem unkomplizierten und sicheren Transport ihrer Pakete beitragen.“

Foto: DHL Group/Rudolf Wichert

