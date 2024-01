„Schlichten statt Richten“ seit über zehn Jahren: Stadt Siegen dankt verdientem Schiedsmann

(wS/si) Siegen 18.01.2024 | Ob bei Sachbeschädigung, Beleidigung oder Streitigkeiten unterschiedlichster Art – wer eine schnelle und unbürokratische Lösung im Streitfall sucht, kann sich an Schiedsmänner und – frauen wenden.

In Niederschelden, Oberschelden und Gosenbach finden Betroffene dafür bei Schiedsmann Achim Bohn eine Anlaufstelle – und das bereits seit über zehn Jahren.

Dafür dankten ihm jetzt Bürgermeister Steffen Mues und Ordnungsdezernent Arne Fries im Rahmen des jährlichen Treffens der Siegener Schiedspersonen.

„Vielen Dank für Dein unermüdliches Engagement und den Willen, diese wichtige gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – und das schon seit so einer langen Zeit“, so Mues. Als ehrenamtlicher Streitschlichter suche Achim Bohn immer wieder nach Lösungen, die andere alleine nicht finden können. „Dabei kann die Bedeutung dieses Ehrenamts nicht hoch genug eingeschätzt werden“, betonte Mues, „besonders in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft ein Stück weit auseinanderzudriften droht, ist es wichtig, Menschen zu haben, die Brücken bauen, schlichten und ihre Mitmenschen zusammenbringen.“

Sein Dank galt auch den anderen Siegener Schiedsmännern und -frauen: „Sie alle sind ein unschätzbares Geschenk für unsere Stadt.“ Im Anschluss fand das diesjährige Jahresarbeitsgespräch der Siegener Schiedspersonen mit Dr. Imke Schneider-Reimann, Leiterin der städtischen Rechtsabteilung, Alina Tinteler, der zuständigen Sachbearbeiterin der zuständigen Rechtsabteilung, sowie Jürgen Otto, Vorsitzender der Bezirksvereinigung Siegen des Bundes deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V., statt.



Dank für über 10 Jahre Schiedsamt: Bürgermeister Steffen Mues und Ordnungsdezernent Arne Fries ehrten Schiedsmann Achim Bohn im Rahmen des diesjährigen Jahresarbeitsgesprächs der Siegener Schiedspersonen. (Foto: Stadt Siegen)