Siegerländer Judo Vereine erfolgreich in Halver

(wS/jc) Wilnsdorf 25.01.2024 | Den sportlichen Jahresauftakt für die Siegerländer Judo Vereine bilden traditionell die Meisterschaften für den Kreis Südwestfalen in Halver. Für die Jugend U11 und U15 geht es hier neben Titeln, Urkunden und Medaillen auch um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften in Kamen. Die ersten Drei jeder Gewichtsklasse sind dort startberechtigt. Am Ende des Tages konnten sich die Vertreter der heimischen Vereine über 19 erste Plätze freuen, die gegen die Konkurrenz aus dem Sauerland, dem Märkischen Kreis und der Stadt Hagen gewonnen wurden. Sieben Titel holte der JC Gernsdorf, die JF Siegen Lindenberg standen in sechs Gewichtsklassen ganz ober auf dem Treppchen, vier Titel fingen an die JV Siegerland und der TV aus Freudenberg freute sich über zwei Kreismeistertitel.

Hier die Resultate der Vereine aus dem Siegerland:

JC Gernsdorf:

U11: In dieser Altersklasse gingen direkt vier Turniersiege nach Gernsdorf. Luca Krumm hatte eine starke Gewichtsklasse erwischt und musste vier Siege einfahren und ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Ebenfalls auf Platz 1 standen Johanna Grund, Amalie Wolf sowie Anni Schlemper mit je zwei Siegen. Zum ersten Mal in der U11 starteten Tim Stahl (3 Siege) und Luca Oberowski (2 Siege), die direkt Platz 2 belegten. Ebenfalls Platz 2 für Mia

Dietermann und Felicitas Trost. Mit guten dritten Plätzen rundeten Mats Pieper, Nico Hellmann, Noah Koziol und Hannes Schmidt das Gernsdorfer Ergebnis ab und konnten sich

zuvor alle mindestens einmal in die Siegerliste eintragen.

U15: Drei Kreismeistertitel gingen dann in der U15 in die Gemeinde Wilnsdorf zum JCG. Jule Krämer, Lukas Maier, und Leon Westphal gewannen je zwei Kämpfe und mussten nicht an ihre Leistungsgrenze gehen. Paula Schmidt holte noch mit einer ausgeglichen Bilanz Platz 2. JF Siegen Lindenberg:

U11: Die Lindenberger sorgen seit Jahren für stabil gute Ergebnisse. Und auch dieses Mal gab es Erfolge zu verbuchen. Das gelang insbesondere Maxim Heier, der mit drei vorzeitigen

Siegen überzeugte. Einen weiteren ersten Platz holte Mattis Wolf kampflos. Lotta Vohs mit ausgeglichener Bilanz landete auf Platz 2 ebenso wie Jonathan Geisler. Ebenfalls auf dem Treppchen nach guten Auftritten standen Leon Chen und Willi Shih.

U15: Wenig überraschend war hier der erste Plätze von Theodor Hellweg, Jolina Sening und Yehor Semenov (alle jeweils zwei Siege) .Ebenso überzeugte Gero Anders als einer der jüngsten Teilnehmer in der U15 der auch zweimal gewann und Platz 1 holte. JV Siegerland

U11 Kreismeister wurden Nermin Kolefe (kampflos), Evelyn Moritz mit zwei Siegen sowie Jan Cernohorsky, der gleich vier Gegner vorzeitig besiegen konnte und somit ein Ausrufezeichen setzte. Vizemeister wurde Lian ElMoussaoui. In einer starken Gewichtsklasse musste er sich erst im Finale geschlagen geben. Mit Platz drei ebenfalls auf dem Podest standen Emely Becker, Marlene Amort, Jonas Schlaak .

Fortsetzung JVS: JV Siegerland

U15 Auch in dieser Altersklasse konnte die JVS einen Titel mit Enes Murati gewinnen. Vizemeister wurden Ben Lueb, Mikail Karaefe, der nur einen von vier Kämpfen verlor, sowie Nils Schlaak und Lias Amort.

TV Freudenberg:

U11: Hier waren drei Freudenberger Judokas am Start. Im ersten Jahr in der U11 kämpften Max Haut und Willis Berger. Max konnte sich mit Platz 3 qualifizieren und Willis wurde Fünfter in seiner Klasse. Leo Stahlschmit kam mit Platz drei ebenfalls weiter.

U15: Hier überzeugte insbesondere Frederik Wesseling mit guter Leistung, drei Siegen und einem ersten Platz. Im entscheidenden Kampf besiegte er seinen Vereinskollegen Theo Langenbach, der dadurch Zweiter wurde. Platz eins sicherte sich Paula Nassauer nach einer gewonnenen Begegnung. Tilda Serapinas mit Sieg und Niederlage buchte Platz 2 ein und Charlotte Wrischnig wurde Dritte.

Die U11 Jugend des JC Gernsdorf

.

