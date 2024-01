Täter nahmen Restaurants ins Visier – Tresor entwendet

(wS/ots) Siegen 03.01.2024 | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag (01.01.2024) auf Dienstag in ein Restaurant in der Morleystraße in Siegen eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäudeinnere zu kommen. Sie durchsuchten Schränke und entwendeten gewaltsam einen Tresor mit Bargeld. Zudem entstand Sachschaden.

Im gleichen Tatzeitraum ereignete sich zudem ein versuchter Einbruch in ein Restaurant am Kölner Tor. Hier scheiterten die Täter allerdings bei dem Versuch, das Gebäude zu betreten.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

