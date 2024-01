Tödlicher Unfall auf der L 729 zwischen Netphen und Deuz

(wS/red) Netphen 23.01.2024 | Heute Morgen (23. Januar) ist es auf der Landstraße L 729 zwischen den Ortschaften Netphen und Deuz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Insgesamt waren drei Pkw und ein Lkw beteiligt. Ein Beteiligter verstarb noch an der Unfallstelle, zwei weitere Beteiligte sind verletzt in Krankenhäuser verbracht worden.

Gegen 09:00 Uhr waren drei Pkw von Netphen in Richtung Deuz auf der L 729 unterwegs. Vorne befand sich ein älterer Dacia-Fahrer. Ihm folgte ein Mercedes-Fahrer. Im dritten Pkw war ein KIA-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Dacia-Fahrer mit seinem Auto im Verlauf der Strecke aus bislang ungeklärter Ursache langsam, aber stetig nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kam den drei Pkw ein 7,5 t-Lkw entgegen. Der Fahrer des Lkw soll noch versucht haben, dem entgegenkommenden Dacia auszuweichen. Er konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Aufgrund des Zusammenstoßes verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nun selbst in den Gegenverkehr. Hierbei fuhr er zunächst an dem Mercedes vorbei, ohne diesen zu berühren. Der Mercedes wurde aber aufgrund umherfliegender Trümmerteile beschädigt. Anschließend kollidierte der Lkw frontal mit dem Kia.

Der Kia-Fahrer verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, der Lkw-Fahrer leicht. Beide wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser verbracht. Der Dacia-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der eingesetzte Notarzt als auch die eingesetzten Rettungskräfte konnten dem Verunglückten nicht mehr helfen.

Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallstelle ist aktuell noch infolge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler werden durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Gummersbach unterstützt. Im Wesentlichen geht es um die Ermittlung der Unfallursache. Der Gesamtsachschaden dürfte bei mindestens 35.000 Euro liegen.

Ein Notfallseelsorger unterstützte die Polizei bei der Benachrichtigung der Angehörigen des Verunglückten.

