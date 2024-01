Unfall in Littfeld: Renault-Fahrerin verliert die Kontrolle beim Abbiegevorgang an der Hagener Straße

(wS/red) Kreuztal 07.01.2024 | In der Nacht zum Sonntag, 7. Januar 2024, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Hagener Straße in Höhe des ehemaligen Haus Hubertus in Littfeld.

Eine 36-jährige Fahrerin eines Renaults hatte die Absicht, aus der Ortsmitte kommend die Hagener Straße zu verlassen und nach rechts in die Müsener Straße abzubiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte über die Gegenfahrbahn der Müsener Straße in den angrenzenden Graben. Der PKW rammte ein Schild, bevor das Fahrzeug letztendlich seitlich auf der Fahrerseite zum Stillstand kam.

Der entstandene Schaden am PKW war erheblich, und das Fahrzeug wurde schließlich durch den Abschleppdienst abtransportiert. Glücklicherweise blieb die 36-jährige Fahrerin bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

