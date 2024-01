Weihnachtsbaumsammelaktion in Allenbach und Dahlbruch: Unterstützen Sie die Jugendarbeit der Feuerwehr am 13. Januar 2024!

(wS/fw) Hilchenbach 04.01.2024 | Die Bewohner von Allenbach und Dahlbruch werden gebeten, sich am kommenden Samstag, den 13. Januar 2024, an der jährlichen Weihnachtsbaumsammelaktion zu beteiligen. Um 8.30 Uhr sollten die ausgedienten Weihnachtsbäume gut sichtbar an den Straßen stehen, bereit, eingesammelt und umweltfreundlich entsorgt zu werden.

Es wird darum gebeten, Spenden nicht am Baum zu befestigen, sondern sie den Jugendlichen direkt zu übergeben. Sollten Sie am Samstagmorgen nicht zu Hause sein, besteht die Möglichkeit, Ihre Spende auch später am Feuerwehrgerätehaus in Dahlbruch abzugeben.

Die Weihnachtsbaumsammelaktion ist nicht nur eine Gelegenheit, sich umweltbewusst von den festlichen Überbleibseln zu trennen, sondern auch eine Chance, aktiv zur Stärkung der Jugendförderung vor Ort beizutragen. Ihre Spenden tragen dazu bei, die Jugendarbeit der Feuerwehr zu intensivieren und die Ausbildung der nächsten Generation von Lebensrettern zu unterstützen.

Allenbach und Dahlbruch sind aufgerufen, am 13. Januar 2024, gemeinsam einen Beitrag zu leisten und sich an dieser wichtigen Aktion zu beteiligen. Die Organisatoren und die Feuerwehr danken im Voraus für die Unterstützung und hoffen auf eine erfolgreiche Weihnachtsbaumsammelaktion.

„Über eine Spende für die Jugendarbeit in der Feuerwehr freuen wir uns sehr!"

