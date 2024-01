Weitere Versammlungen für Siegen-Wittgenstein stehen bevor

(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 10.01.2024 | Nach den Versammlungen am vergangenen Montag (08.01.2024) liegen der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein nun weitere Anmeldungen vor.

Am Donnerstag (11.01.2024) findet ab 11 Uhr ein Autokorso statt. Das Thema sowie die Wegstrecke sind identisch mit der Versammlung, die auch bereits am Montag stattgefunden hat. Vom Bismarckplatz in Weidenau geht es über innerstädtische Straßen bis zur Siegerlandhalle und zurück.

Am Freitag (12.01.2024) findet eine weitere Versammlung in Wilnsdorf statt. Auch hier ist die Durchführung identisch zu Montag geplant. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es einen Korso mit Traktoren zwischen dem Kreisverkehr Wilnsdorf Mitte und dem Kreisverkehr im Bereich der Autobahnzufahrten. Rund 50 Teilnehmer sind durch den Versammlungsleiter angemeldet worden.

Durch beide Versammlungen kann es zu Verkehrsstörungen kommen. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, sich auf entsprechende Verzögerungen einzustellen und riskante Verkehrsmanöver zu unterlassen.