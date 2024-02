Acht junge Bankkaufleute schließen Ausbildung bei der Volksbank ab

(wS/vb) Siegen/Lüdenscheid 9.02.2024 | Für den Ausbildungsjahrgang 2021 der Volksbank in Südwestfalen eG startete das Jahr erfolgreich mit der bestandenen IHK-Abschlussprüfung. Nach zweieinhalb Jahren im Unternehmen beginnt nun einen neuer Lebens- und Berufsabschnitt. Anlässlich dessen luden Vorstandssprecher Roland Krebs und Vorstandskollege Jens Brinkmann am Donnerstag zum gemeinsamen Frühstück ein. „Wir gratulieren unseren Auszubildenden zum erfolgreichen Abschluss der

Ausbildung und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben“, begrüßte Vorstandsmitglied Jens Brinkmann die jungen Erwachsenen in der Hauptstelle in Siegen. In lockerer Atmosphäre ließen sie die Ausbildung Revue passieren und teilten die ein oder andere Anekdote. Ein besonderer Ausbildungsjahrgang, war er doch stark geprägt durch die Besonderheiten und auch Einschränkungen der Coronazeit. Der Vorstand ermutigte dazu, offen und selbstbewusst den neuen Aufgaben entgegenzutreten.

Im Rückblick auf die Ausbildungszeit betonten die frisch gebackenen Bankkaufleute unisono, dass sie vom ersten Tag an sehr positiv und wertschätzend von den Kolleginnen und Kollegen aufgenommen wurden. Einer der Ex-Azubis sprach in diesem Zusammenhang von der Volksbankfamilie. Dies seien es mitunter die schönsten Termine im Jahr – „denn Sie sind die Zukunft!“, appellierte Vorstandssprecher Roland Krebs. Die neuen Bankkaufleute werden an den nachfolgenden Standorten der

Volksbank in Südwestfalen eG eingesetzt: Isha Ahmad in der Firmenkundenassistenz Siegen, Lars Büdenbender in den Filialen Mudersbach und Siegen, Tim Luca Deutenberg in Werdohl, Finn Glinka in Neunkirchen, Irina Kristina Heubaum im Kreditmanagement, Jens Klinkhardt in Balve, Sascha Libert in Kreuztal und Philipp Maximilian Will in Netphen. Im vergangenen Jahr war die Ausbildung bei der Volksbank zum zweiten Mal in Folge mit dem Gütesiegel „BEST PLACE TO LEARN“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung beruht auf einem 360 Grad-Feedback von Ausbildern, Azubis und Ex-Azubis. Besonders gute Bewertungen erhielt die Volksbank im Bereich Onboarding der Azubis – die Auszubildenden fühlten sich von Beginn an gut aufgehoben und integriert. Hervorragend wurde auch das berufliche Lernen im Betrieb eingeschätzt, bei dem es um die Vermittlung der Lerninhalte vor Ort geht. Zudem wurde die Volksbank in diesem Jahr von der IHK Siegen mit dem Gütesiegel Ausbildung Südwestfalen rezertifiziert.

Über die Volksbank in Südwestfalen eG

Die Volksbank in Südwestfalen eG, mit Hauptstellen in Lüdenscheid und Siegen, betreut mit 555 Mitarbeitern gut 146.000 Kunden im südlichen Märkischen Kreis, dem Siegerland und Marienheide. Sie bietet ihren Kunden eine genossenschaftliche Beratung omnikanal an. D. h. der Kunde entscheidet selbst, auf welchem Wege er seine Bankgeschäfte erledigen möchte: persönlich an einem der 27 Filialstandorte, an einer der 35 SB-Stellen, digital über das KundenDialogCenter, per Online-Banking oder via Smartphone. Als Universalbank bietet die Volksbank in Südwestfalen ihren Privatkunden ein umfassendes Service- und Produktangebot in den Bereichen Liquidität, Vermögensanlage, Absicherung, Vorsorge, Immobilien und PrivateBanking. Dabei arbeitet sie mit den Verbundpartnern der genossenschaftlichen Gruppe zusammen. Zugleich ist sie mit ihrem leistungsstarken Firmenkundengeschäft ein anerkannter Partner der Wirtschaft in Südwestfalen. Als Regionalbank engagiert sich die Volksbank in Südwestfalen besonders für soziale und karitative Projekte in ihrem Geschäftsgebiet. Allein 2022 betrug das Spenden- und Sponsoringvolumen rund 700.000 Euro. Eigentümer der Volksbank in Südwestfalen in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft sind ihre über 74.000 Mitglieder.

